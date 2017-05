Ngày 17.5, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đã bắt và tạm giữ 6 nghi phạm gồm: Trần Văn Phi (27 tuổi), Đinh Văn Châu (21 tuổi), Nguyễn Văn Ninh (23 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), Lê Văn Huyện (25 tuổi), Lê Văn Kiên (25 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

Theo điều tra từ công an, rạng sáng 16.5, Công an P.5 (Q.Gò Vấp) tiếp nhận và đang xử lý vụ việc về gây rối trật tự công cộng (tại trụ sở Công an P.5 nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi) thì bất ngờ có 9 người đi trên 4 xe máy xông vào gây sự. Bất chấp sự khuyên nhủ, can ngăn của công an, 9 người này lớn tiếng và đập phá làm hư hỏng nhiều đồ đạc tại đây. Công an P.5 đã khống chế bắt được 6 người, 3 người còn lại nhanh chân bỏ trốn.

* Ngày 17.5, Công an Q.Bình Thạnh cho biết đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thành (44 tuổi) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trưa 13.5, Công an P.14 nhận tin báo Thành say xỉn đang gây rối trật tự công cộng trước nhà số 117 Trần Văn Kỷ, nên cử một cán bộ công an khu vực và 2 bảo vệ dân phố xuống hiện trường. Thành đã dùng dao đuổi chém công an khu vực và 2 bảo vệ dân phố, và bị công an khống chế bắt giữ.

Công Nguyên