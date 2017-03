Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với Công an huyện Vân Đồn, Công an thành phố Cẩm Phả bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của lái xe và chủ hàng kinh doanh hải sản.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1983), Trương Thị Kim Thoa (sinh năm 1984), Trần Xuân Hiệu (sinh năm 1986) cùng trú tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Thành Nam (sinh năm 1981) trú tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả; Đinh Văn Thắng (sinh năm 1989) ở thôn 3, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô và Phan Thanh Tuyền (sinh năm 1989), trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Thương lái tập trung ở cảng Cái Rồng để thu mua hải sản. Ảnh: Văn Đức/TTXVN Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ 10 triệu đồng, 1 xe ô tô biển kiểm soát 14C-178.95, 3 xe mô tô, 9 điện thoại di động, 4 quyển sổ ghi chép và một số tài liệu liên quan. Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2017, các đối tượng này đã có hành vi ép một số chủ hàng, lái xe thu mua hải sản ở cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn và khu vực bến Do, thành phố Cẩm Phả phải "nộp" tiền tính theo đầu tấn hàng đã mua được với mức từ 100 đến 150 nghìn đồng/tấn hàng. Vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng. Trung Nguyên (TTXVN)