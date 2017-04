Công an thành phố Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào xe taxi tại thành phố Hà Tĩnh, khiến 2 người bị thương.

5 nghi phạm trong vụ nổ súng bị bắt giữ

Chiều 19.4, đại úy Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an thành phố Hà Tĩnh xác nhận thông tin trên và cho biết 5 nghi phạm nổ súng bị bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng .

5 nghi phạm được xác định gồm: Võ Viết Siêu (Siêu Anh), Dương Ngọc Tú (Tú nhậu), Phan Bình An, Lê Xuân Thìn (Thìn kều) và Nguyễn Xuân Dũng (Dũng đại), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh. Trong đó Siêu là người cầm đầu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng

Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 4.4, khi đang hát tại quán Karaoke Yolo (phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh), Dương Mạnh Cường (24 tuổi) và Võ Khắc Phương (25 tuổi), cùng trú tại thành phố Hà Tĩnh, xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Siêu. Sau khi lực lượng Cảnh sát cơ động 113 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an thành phố Hà Tĩnh có mặt giải quyết vụ việc, hai bên đã nhanh chóng giải tán.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 5.4, Cường và anh Phương lên xe taxi hãng Open (Hà Tĩnh) trở về nhà. Khi xe chạy đến vòng xuyến giao nhau giữa quốc lộ 1A và đường Hàm Nghi (thành phố Hà Tĩnh), thì bị nhóm của Siêu ngồi trên xe ô tô hiệu Mazda màu trắng đuổi theo, nổ súng vào phía cửa sau xe taxi, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hậu quả vụ nổ súng khiến anh Cường và anh Phương bị thương nặng. Cả hai nạn nhân được đưa đi Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Hiện, Công an thành phố Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra, làm rõ các nghi phạm liên quan.

Phạm Đức