Ngày 1-3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt giữ 4 thanh niên từ 16-18 tuổi để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” là Phạm Đạt Thành (16 tuổi), Nguyễn Văn Tú (16 tuổi), Nguyễn Văn Khoa (18 tuổi) và Phạm Văn Dương (18 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 28-2, anh Lê Hoàng Anh (22 tuổi; ngụ xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Vườn Chuối thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho thì bị các đối tượng trên chặn lại và đánh liên tiếp. Sau đó, bọn chúng khống chế anh Hoàng Anh và lấy 1 điện thoại di động trị giá khoảng 22 triệu đồng. Sau khi chúng rút đi, anh Hoàng Anh đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Rạng sáng 1-3, các trinh sát Công an TP Mỹ Tho đã bắt giữ cả 4 đối tượng. Tại cơ quan công an, chúng khai trước đó đã gây ra 8 vụ trộm, cướp tài sản.

Các đối tượng cướp tài sản

Tin-ảnh: M.Sơn