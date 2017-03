2 đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kiều Ngọc từng gây chấn động TP. Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau 5 năm lẩn trốn.

Tin mới nhận từ Công an TP. Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Cao Quốc Việt (SN 1989), trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Hữu Việt (SN 1991), trú phường Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là 2 đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng gây chấn động TP. Hà Tĩnh gần 5 năm về trước.

Camera ghi lại cảnh đối tượng dùng búa đập tủ để cướp vàng.

Theo hồ sơ vụ án, vào 12h30 ngày 4/2/2012, hiệu vàng Kiều Ngọc, đường Đặng Dung, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh đã bị một đối tượng trùm kín mặt, đeo găng tay bất ngờ xông vào cửa hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, cướp 8 vòng vàng 9999 (tương đương 37 chỉ). Ngay sau đó, tên này chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của đồng bọn đang chờ sẵn, tẩu thoát.

Thời điểm đó, camera an ninh của tiệm vàng có quay được cảnh đối tượng đập vỡ kính cướp vàng nhưng do kẻ cướp bịt mặt, mặc quần áo màu đen, rất khó để nhận diện. Điều đó đã khiến công tác điều tra, truy lùng thủ phạm của cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn.

Hai đối tượng đã thực hiện vụ cướp tiệm vàng tại cơ quan điều tra.

Sau gần 5 năm điều tra, bám theo dấu vết của các đối tượng, CQĐT Công an TP. Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ được 2 nghi can thực hiện vụ cướp là Nguyễn Cao Quốc Việt và Nguyễn Hữu Việt.

Tại CQĐT, 2 đối tượng cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Bọn chúng khai nhận, thời điểm thực hiện vụ cướp tiệm vàng Kiều Ngọc là do thua cá độ bóng đá và cần tiền tiêu xài nên đã làm liều.

Được biết, đối tượng Nguyễn Cao Quốc Việt có 02 tiền án về tội Cướp tài sản; đối tượng Nguyễn Hữu Việt có 03 tiền án về tội Cướp giật tài sản, hiện đang chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình.

Ngân Hà