Lực lượng an ninh đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp hai nghi can về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 21-3, thông tin từ Bộ Công an, lực lượng an ninh Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt hai nghi can về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Ngày 17-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cũng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Bùi Hiếu Võ (55 tuổi, trú tại Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Phan Kim Khánh (24 tuổi, trú tại Cẩm Khê, Phú Thọ) để điều tra về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hai cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên và TP.HCM đang điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Hiếu Võ và Phan Kim Khánh để xử lý theo quy định của pháp luật.