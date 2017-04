Sau thời gian điều tra, ngày 3-4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị đã bắt được 2 nghi can giết tài xế taxi cướp tài sản.

Ban đầu cơ quan chức năng chưa tiếc lộ danh tính 2 đối tượng.

Trước đó, vào sáng sớm 26-3, người dân nhìn thấy chiếc taxi loại 5 chỗ của hãng Vinasun đậu tại bãi đất trống trong hẻm 74, đường Tân Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức (Khu vực này gần bệnh viện quận Thủ Đức), nghĩ là xe taxi chờ khách nên không ai quan tâm.

Đến 12 giờ trưa cùng ngày, thấy chiếc taxi này vẫn không di chuyển nên một số người tò mò đến xem thì bàng hoàng phát hiện một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nằm gục ngay ghế tài xế trong xe trong tình trạng há miệng, trên người chỉ mặc áo.

Chiếc taxi của tài xế bị giết.

Lực lượng Công an phường Tam Phú đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bác sĩ kiểm tra cho biết nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ. Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành phong tỏa khu vực để điều tra.

Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân là tài xế taxi của hãng trên đã chết bất thường, có giấu hiệu nghi án nên công an đã mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát Công an quận Thủ Đức đã tìm ra 2 nghi can là nữ giới. Ban đầu các đối tượng này thừa nhận đã điều tài xế từ quận Gò Vấp xuống quận Thủ Đức rồi chuốc thuốc mê sát hại cướp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Thắng/Công an TP.HCM