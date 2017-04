Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét 4 bị can trong vụ việc liên quan đến Ngân hàng Đông Á.

Một loạt cựu lãnh đạo Ngân hàng Đông Á vừa bị bắt giam - Ảnh minh họa

Tin từ Bộ Công an ngày 25/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án xảy ra tại DAB, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét, đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Xuyến - nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”;

Nguyễn Đức Tài - nguyên Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”;

Nguyễn Văn Thuận - nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”;

Trần Thế Hùng - nguyên Thủ quỹ Sở giao dịch DAB, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện việc tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt, khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, cuối năm 2016, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á); Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970; nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á).

Hai đối tượng này bị bắt về 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định.

Nguyễn Cường