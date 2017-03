Ngày 7-3, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt được Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi) và Nguyễn Cao Phúc Việt (24 tuổi, cùng ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) có hành vi cướp tiệm vàng năm năm trước đây.

Theo hồ sơ, ngày 4-1-2012, hai kẻ bịt mặt, đeo găng tay, cầm búa xông vào tiệm vàng Kiều Ngọc (trên đường Đặng Dung, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh). Nhanh như chớp, hai kẻ này đập vỡ tủ kính của tiệm vàng cướp lấy tám vòng kiềng (tương đương với 37 chỉ vàng 9999), trị giá hơn 150 triệu đồng.

Khi các nhân viên tiệm vàng hoảng loạn kêu, tri hô thì hai đối tượng đã nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát. Thời điểm đó, camera an ninh của tiệm vàng có quay được cảnh đập vỡ kính cướp vàng (chỉ mất hai giây đã cướp thành công) nhưng do kẻ cướp bịt mặt mặc quần áo màu đen, nên không nhận diện được. Công an vào cuộc điều tra, gặp khó khăn.

Phải mất năm năm điều tra, công an đã bắt được Hữu Việt và Phúc Việt là hai nghi can bịt mặt cướp vàng trên.

Tại cơ quan công an, Hữu Việt khai thời điểm đó do cá độ bóng đá nên nợ nần nhiều, còn Phúc Việt thì thiếu tiền tiêu nên cả hai bàn bạc với nhau cùng làm liều đi cướp tiệm vàng.

Tiệm vàng bị cướp vàng vào thời điểm năm 2012.

Sau khi trở về quê ở TP Vinh bán số vàng trên tiêu xài hết, Phúc Việt chạy xe ôm mưu sinh, còn Hữu Việt tiếp tục đi cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tháng 3-2012, Hữu Việt bị công an bắt về tội cướp giật. Trong quá trình điều tra và xét xử, Hữu Việt không khai ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh. Năm 2012, Hữu Việt bị tòa án phạt sáu năm chín tháng tù giam. Hiện Hữu Việt đang thụ án tù tại trại giam trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.