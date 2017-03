Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây, thu giữ 40 bánh heroin.

Các đối tượng này là Lương Xuân Thông (sinh năm 1974, ở tổ 12, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), La Văn Phong (sinh năm 1968, ở tổ 1, thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/3, tại địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ Lương Xuân Thông.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 40 bánh heroin, 1 xe ô tô hiệu KIA SORENTO, biển kiểm soát: 29A - 83474 và 27,5 triệu đồng cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, Thông khai nhận 40 bánh heroin trên được Thông mua của một người không quen biết tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình rồi mang về giao La Văn Phong để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy (Công an tỉnh Cao Bằng) thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với La Văn Phong.

Tại cơ quan điều tra, La Văn Phong cũng đã khai nhận rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy (40 bánh heroin nói trên).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra mở rộng vụ việc.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Tin Tức)