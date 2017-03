Sau 4 năm bị xếp hồ sơ, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án phá 26 ha rừng đước phòng hộ trên địa bàn

Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Bến Tre vừa bắt tạm giam ông Võ Văn Ngàn, nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre; ông Trần Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Bến Tre, để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Hiện trường 26 ha rừng đước bảo tồn sau khi bị triệt hạ

Riêng các ông Nguyễn Văn Đoàn (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bến Tre), Tiết Kim Chiêu (cán bộ Sở NN-PTNT Bến Tre) và Nguyễn Đức Dục (cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre) bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Ngàn và ông Hùng.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4-2012, ông Võ Văn Ngàn, lúc đó là Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre (gọi tắt là BQLR Bến Tre), có tờ trình gửi Sở NN-PTNT xin được khai thác tận thu 2.000 m3 gỗ đước tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập mặn (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) vì bị sâu bệnh tấn công. Đầu tháng 6-2012, sau khi sở này trình UBND tỉnh Bến Tre và được cho chủ trương, ông Trần Văn Hùng ký phê duyệt thiết kế khai thác tận thu và ban hành công văn cho phép BQLR Bến Tre chỉ định DNTN gỗ Tuấn An (xã Thạnh Phong, Thạnh Phú) đốn hạ đước. Số diện tích đước thuộc rừng phòng hộ đã bị đốn hạ là 26 ha.

Sau khi vụ triệt hạ rừng đước này bị người dân tố cáo, Thanh tra Sở NN-PTNT phối hợp với PC46 - Công an Bến Tre và các cơ quan chức năng điều tra. Qua đó, Sở Tài chính Bến Tre xác định chủ trương bán tài sản của nhà nước tại BQLR Bến Tre không qua đấu giá là không đúng các quy định của pháp luật. Hội đồng Thẩm định giá và bán đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre còn phát hiện BQLR Bến Tre bán chỉ định cho DNTN gỗ Tuấn An khai thác 26 ha rừng đước trên có tổng giá trị thiệt hại lên đến gần 2,1 tỉ đồng. Trong đó, khoản thiệt hại do bán chỉ định trên 1,1 tỉ đồng, thiệt hại do củi bị giảm chất lượng gần 977 triệu đồng. Đáng nói là qua kiểm tra, Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre kết luận số gỗ đước bị đốn hạ “không thấy có dấu hiệu phát triển của sâu bệnh”.

Mặc dù vụ phá rừng này bị cơ quan điều tra kết luận sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị khởi tố… nhưng vào năm 2013, Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo chuyển sang xử lý hành chính. Do vậy, các cá nhân trên thay vì bị truy tố trước pháp luật thì chỉ bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền. Riêng ông Hùng, không được tiếp tục bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre, ông Ngàn bị hạ một bậc lương và xin về hưu… Việc khởi tố vụ án sau khi có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng.

DƯƠNG MINH PHƯƠNG