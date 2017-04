Rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Barca 'quyết bảo vệ Messi đến cùng' trong sự việc liên quan đến lệnh cấm thi đấu 4 trận của FIFA. Tờ Marca (báo thân Real) đã chỉ ra những tình tiết khá thú vị và vô cùng hợp lý cho sự bất bình thường này.

Việc Messi không phải thi đấu cho ĐTQG luôn là điều mà BLĐ Barcelona mong ước trong rất nhiều năm qua, khi mà tiền đạo này luôn là cái tên quyết định sự thành bại của CLB. Điều này không có gì đáng xấu hổ, bởi các đội bóng phải bảo vệ những đôi chân mà họ bỏ ra hàng trăm ngàn euro mỗi tuần để trả lương. Ấy vậy mà khi Messi bị nhận án phạt 4 trận cấm thi đấu cho tuyển Argentina, BLĐ đội chủ sân Camp Nou đã tuyên bố họ sẽ làm 'hết sức có thể' để giảm nhẹ án phạt cho ngôi sao này.

Messi bị cấm chỉ có lợi cho Barca. Ảnh: Marca.

Nghịch lý nói trên được tờ Marca lý giải đơn giản như sau: "Barca đang cố làm vui lòng Messi, nhằm dễ dàng xúc tiến quá trình gia hạn hợp đồng." Nên nhớ, với việc 'tuyên chiến' như vậy, rõ ràng gã khổng lồ xứ Catalunya đang cố tình phá vỡ mối quan hệ đang dần êm đẹp giữa họ và tổ chức bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

Tình hình giữa Barca và FIFA đã giảm bớt căng thẳng sau khi Joseph Blatter bị sa thải. Vị cựu chủ tịch này chính là người đã 'trao' cho Barca án phạt cấm chuyển nhượng 1 năm, với lý do vi phạm điều khoản mua cầu thủ tuổi vị thành niên. Trước đó nữa chính là án phạt cấm 8 trận dành cho ngôi sao Luis Suarez, sau khi anh này có hành vi cắn vai Giorgio Chiellini. Tuy nhiên, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn lên khi Gianni Infantino lên thay thế.

Ấy vậy mà giờ đây, Barca lại sẵn sàng một lần nữa gây hấn, chỉ vì một phát quyết nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy có lợi cho họ. Nghĩa là vì Messi, họ sẵn sàng hi sinh khía cạnh ngoại giao với FIFA, mà tiềm ẩn sau nó là vô cùng nhiều những bất lợi.

Nên nhớ là quá trình gia hạn hợp đồng với Messi đã bị đình trệ từ năm ngoái. Mọi việc vẫn chưa tiến triển gì trong khi Man City ở nước Anh lại luôn sẵn sàng với một vali tiền đầy ắp. Điều này thực sự đáng quan ngại.

Phó chủ tịch Barca, ông Jordi Cardoner.

Phó chủ tịch Barca là Jordi Cardoner, người mà tờ Marca gọi là "khả năng cao sẽ thay thế Josep Bartomeu", đã công khai chỉ trích FIFA: "Lệnh cấm thật là quá đáng. FIFA đang nhìn vào mặt tiêu cực nhất của vấn đề, điều mà họ chưa hề làm trước đó." Ông ám chỉ đây là một 'hành động trả thù phi lý', và luôn khẳng định Messi là 'một cầu thủ mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ'.

BLĐ Barca đang thương thảo với cha của Messi và sẽ làm tất cả để giữ chân sút vĩ đại nhất lịch sử Barcelona ở lại Camp Nou. Và những tuyên bố gần đây có vẻ không nhằm giảm bớt án phạt, mà chỉ là động thái làm vui lòng Messi. Điều này cũng tương tự như chiến dịch "We Are All Messi" sau sự vụ tiền đạo này bị kết án tội trốn thuế.

Video: Messi có lời lẽ xúc phạm với trọng tài

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 12:45 01/04/2017