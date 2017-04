Trên 300 người nghèo được khám và cấp thuốc miễn phí là chương trình an sinh xã hội mà Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Tham sự chương trình có bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu và các phòng, ban liên quan. Sáng 2/4, tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ nghèo và gia đình chính sách của 2 xã Diễn Phúc, Diễn Cát và thị trấn Diễn Châu. Cán bộ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đón tiếp và hướng dẫn thủ tục khám bệnh cho người dân. Ảnh: Văn Hải Khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho người già, tàn tật huyện Diễn Châu. Ảnh: Văn Hải Các y, bác sĩ của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tiến hành khám, tư vấn về sức khỏe cho các hộ nghèo. Cùng với các dịch vụ khám bệnh, đo huyết áp, đo đường huyết, siêu âm, nội soi - tai - mũi - họng, khám tổng quát, các đối tượng còn được cấp phát thuốc miễn phí. Trực tiếp khám nội soi và cấp thuốc cho các hộ nghèo xã Diễn Cát. Ảnh: Văn Hải Tổng cộng có 300 người thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công được khám và cấp thuốc miễn phí. Cũng trong chương trình, Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An còn tặng quà 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là trên 300 triệu đồng. Ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu tặng hoa cám ơn đại diện đoàn y, bác sĩ khám và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An Bà Thân Hiền Anh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: Mục đích của Chương trình nhằm tri ân khách hàng, chia sẻ hỗ trợ các hộ nghèo và gia đình chính sách, người có công trong chăm sóc sức khỏe. Đây là chương trình an sinh xã hội của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An triển khai tại địa bàn . Với 20 năm gắn kết "Chung tay vì Cộng đồng", bình quân mỗi năm, Công ty Bảo Việt Nhân thọ dành kinh phí trên 2,5 tỷ đồng để tiến hành hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động khám và cấp thuốc miễn phí cho các hộ nghèo; trao học bổng, tặng xe đạp cho học sinh nghèo... Ông Hoàng Công Sáng - Phó Giám đốc điều hành Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và ông Phạm Xuân Sánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu trao quà cho các hộ nghèo, chính sách Diễn Châu. Ảnh: Văn Hải Nguyễn Hải