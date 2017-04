Khi kẻ cướp bước vào ngân hàng, bảo vệ nhà băng đã nhìn thấy. Tuy nhiên, bảo vệ ngân hàng đã bỏ chạy và trốn trên lầu trước khi tên cướp móc súng đe dọa nhân viên.

Sáng 28/4, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự (Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công an) đã đến Trà Vinh, phối hợp cùng Công an tỉnh Trà Vinh điều tra, truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp ngân hàng tại thị xã Duyên Hải.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh đã kêu gọi người dân tố giác tội phạm, hỗ trợ cảnh sát truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp nhà băng.

"Nghi phạm gây ra vụ cướp có dáng người ốm, cao khoảng 1,7 m. Khi gây án mặc áo khoác màu đen, có mũ trùm đầu. Nhiều khả năng, đối tượng là người ngoài tỉnh", thượng tá Huỳnh Văn Khởi, Trưởng Phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, cho hay.

Nghi phạm chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Ảnh cắt từ clip.

Qua hình ảnh camera ghi lại diễn biến vụ cướp cho thấy kẻ cướp có dị tật ở chân. Đôi giày tên cướp mang lúc gây án là loại giày bảo hộ lao động, giống công nhân thường mang khi làm việc.

Như Zing.vn đã thông tin, vụ cướp ngân hàng xảy ra vào khoảng 16h20 ngày 26/4. Nghi phạm đeo khẩu trang, mặc áo khoác đẩy cửa bước vào phòng giao dịch. Lúc này, bảo vệ ngân hàng đã bỏ chạy lên lầu. Tên cướp chĩa súng vào các nhân viên la lớn: "Cướp ngân hàng đây. Cướp ngân hàng đây".

Sau đó kẻ cướp đưa 2 túi xách, yêu cầu các nhân viên bỏ tiền vào bên trong và nhanh chóng ra ngoài lấy xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ cướp chỉ trong 90 giây, kẻ cướp lấy đi số tiền gần 1,6 tỷ đồng và 35.000 USD.

Ngân hàng xảy ra vụ cướp hoạt động trở lại bình thường. Ảnh Minh Anh.

Khi gây án, thủ phạm sử dụng xe máy không biển số và đi một mình. Theo cơ quan điều tra, hai ngày qua, từ khi clip diễn biến vụ cướp được công khai trên các phương tiện truyền thông, đã có nhiều ý kiến trái chiều về lực lượng bảo vệ ngân hàng.

"Cơ quan điều tra đã phát hiện, chú ý và không bỏ qua những tình tiết được nhiều người cho là bất thường do camera an ninh ghi lại khi vụ cướp xảy ra", thượng tá Khởi nói.

Cũng theo người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh, về trách nhiệm của bảo vệ khi xảy ra cướp, người này đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình khi bỏ chạy lên lầu.

"Mục đích của tên cướp là khống chế, đe dọa các nhân viên ngân hàng. Nếu bảo vệ xử lý tình huống khéo léo, như chạy ra ngoài đóng cổng hoặc la lớn, gây sự chú ý cho người dân hỗ trợ, báo cảnh sát đến hiện trường thì tên cướp khó có thể trốn thoát. Lực lượng công an sẽ có biện pháp khống chế tên cướp và giải cứu các con tin an toàn", người phát ngôn Công an tỉnh Trà Vinh nói.

