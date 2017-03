Đối tượng Thành có biểu hiện ngáo đá, dùng hung khí sát hại đồng nghiệp ngay giữa ban ngày rồi chạy vào nhà cố thủ.

Ngày 11/3, Công an Q.11, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Kim Thành (SN 1985, ngụ Q.Bình Tân) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “giết người” . Nạn nhân bị sát hại được xác định là ông Nguyễn Văn Tám (SN 1966, ngụ Q.11).

Nghi can Thành bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, 12h30 ngày 10/3 nhiều người dân sinh sống gần góc đường 5A – đường số 4, P.8, Q.11 nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của 1 người đàn ông, sau này được xác định là ông Tám, chạy ra từ ngôi nhà là công trình xây dựng gần đó.

Vừa chạy ra khỏi nhà, ông Tám gục xuống bất tỉnh. Nhiều người dân chạy đến ứng cứu, đưa ông Tám đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, người đàn ông này đã tử vong ngay sau đó.

Tại hiện trường, người dân phát hiện 1 thanh niên (được xác định là nghi can Thành) chạy vào ngôi nhà ẩn náu và cố thủ nên lập tức trình báo cơ quan công an. Khi công an bao vây, thuyết phục Thành buông hung khí nhưng đối tượng vẫn cố chấp.

Hiện trường ngôi nhà cũng là công trình cải tạo nhà ở, nơi Thành sát hại đồng nghiệp trong cơn ngáo đá

Gần 30 phút sau, trinh sát quyết định ập vào bên trong, nhanh chóng khống chế, tước hung khí của đối tượng. Lúc này đối tượng Thành có biểu hiện của người ngáo đá .

Bước đầu công an làm rõ, ông T là chủ nhà ngay góc đường trên có nhu cầu cải tạo nhà nên thuê 1 nhóm thợ hồ quê miền Tây thi công. Cách đây vài ngày Thành đi ngang qua công trình, ghé vào xin làm phụ hồ để kiếm cơm.

Công an tình nghi, trong cơ ngáo đá, Thành đã dùng dao có sẵn tại công trình để tấn công sát hại ông Tám.

Hiện công an đang làm rõ động cơ gây án của đối tượng này.

Anh Sinh