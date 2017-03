Cơn bão mùa đông Stella hoành hành tại đông bắc Mỹ ngày 14-3 mang theo mưa đá và tuyết rơi dày khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy, trường học và cửa hàng bị đóng cửa.

Theo Reuters, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo khoảng 50 triệu người từ bang Pensylvania đến bang Maine bị ảnh hưởng bởi trận bão tuyết Stella.

Tại một số khu vực, tuyết có thể rơi dày đến 60 cm vào sáng sớm 15.3, trong đó tình hình nghiêm trọng nhất có thể xảy ra ở bang New England. Các bang New York, New Jersey, Pennsylvania và Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ảnh AFP

Tuyết rơi dày tại TP New York hôm 14-3 Ảnh: REUTERS

Tuyết chất cao ở khu vực đồi Capitol (khu vực trụ sở Quốc hội), thủ đô Washington Reuters

Xe tải chạy trên xa lộ đầy tuyết ở ngoại ô New York Reuters

Cặp đôi bước đi giữa trời tuyết tại Broadway, ngoại ô New York Reuters

Xe hơi “tắm” tuyết ở sân bay thành phố Chicago, bang Illinois Reuters

Xe mô tô bị ngã trong tuyết, ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania AFP

Những cánh hoa nở sớm bị đóng băng ở Đồi Capitol, thủ đô Washington Reuter

Tổng hợp