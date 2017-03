Một trận bão tuyết muộn đã quét qua khu vực đông dân cư ở phía Đông Bắc nước Mỹ vào hôm qua (14/3) khiến hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ, các cơ quan và trường học phải đóng cửa và chuyến thăm của Thủ tướng Đức tới Washington cũng phải hoãn.

Theo Reuters, khoảng 50 triệu người từ bang Pennsylvania cho tới Maine đã phải đối mặt với “một trận bão tuyết diễn biến nhanh, với cường độ mạnh” trong ngày 14/3, một điều bất thường khi bão tuyết lại đến muộn như vậy vào mùa đông ở Mỹ. Rất nhiều người đã buộc phải nghỉ việc ở nhà theo lời khuyên của Cơ quan Khí tượng quốc gia (NWS).

Trận bão tuyết mang tên Stella này còn khiến lễ hội hoa anh đào ở Washington, một điểm thu hút du khách vào đầu xuân, bị ảnh hưởng khi các cây hoa đều phủ kín một lớp băng tuyết. Các cơ quan ở thủ đô Washington đã phải lùi giờ làm việc trễ hơn thường ngày vài tiếng.

Trận bão tuyết này cũng thay đổi đột ngột hướng đi khiến dự báo của NWS không được chính xác ở một số vùng. Trước đó, NWS đã cảnh báo về mức độ trầm trọng mà Stella mang tới khi đi qua một số khu vực, đáng chú ý là thành phố New York, nơi các công dân được yêu cầu phải tự bảo vệ mình trước một trận bão tuyết lịch sử.

Thống đốc các bang New York, New Jersey, Pennsylvania và Virginia trước đó còn ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang. Các dịch vụ tàu điện trên mặt đất ở thành phố New York đều ngừng phục vụ và tuyến metro phía Bắc tới vùng ngoại ô cũng đóng cửa vào buổi trưa.

Tuy nhiên, cho đến chiều, mức độ tuyết rơi đã bớt dần và các quan chức thành phố hy vọng mọi hoạt động có thể trở lại bình thường vào giờ cao điểm sáng thứ Tư (15/3). Các quan chức Connecticut cho biết những tuyến đường ở đây đã mở cửa trở lại cho các phương tiện lưu thông từ 5h chiều ngày 14/3.

Tuy vậy, ở một số khu vực vẫn được dự báo sẽ có tuyết rơi dày khoảng 60 cm trong ngày 15/3, ảnh hưởng nhiều nhất tới New England.

Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York cho biết trong một buổi họp báo: “Mẹ Thiên nhiên thỉnh thoảng cũng là một người phụ nữ khó đoán. Và hôm nay là như vậy. Trong khi thành phố New York ít tuyết hơn dự báo thì một số vùng ở phía Bắc của bang lại chìm trong bão tuyết và ở những khu vực trung tâm của bang tuyết cũng dày tới 76 cm”.

Dưới đây là một số hình ảnh về bão tuyết muộn ở Mỹ:

Người dân dọn dẹp tuyết trước cửa hàng tại New York. Nguồn: AP

Tuyết ở trung tâm thành phố New York cũng nhanh chóng được dọn dẹp. Nguồn: AP

Biểu tượng của trung tâm tài chính New York phủ kín tuyết. Nguồn: AP

Trong khi New York không nhiều tuyết như dự báo thì tại Boston, người dân phải chống chọi với đợt bão tuyết rất mạnh. Nguồn: AP

Một người dân Boston đi mua đồ trong bão tuyết. Nguồn: AP

Tại Philadelphia, tuyết không quá nhiều như dự báo. Nguồn: AP

Bão Stella ảnh hưởng tới nhiều khu vực nội địa hơn so với dự báo ban đầu, điển hình là một số nơi thuộc bang Pennsylvania. Nguồn: AP

Khu vực thung lũng Hudson của New York cũng có tuyết rơi dày. Nguồn: AP

Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy trong ngày 14/3. Nguồn: AP

Sân bay nhanh chóng dọn dẹp đường bằng để hoạt động trở lại. Nguồn: AP

Các cây cỏ ở Washington trước đó đã hé nở trong tháng 2 nắng ấm, nay lại chìm trong tuyết. Nguồn: AP

Tuyết rơi đầy trên các nhánh hoa anh đào. Nguồn: AP

Dọn tuyết trước Điện Capitol ở Washington. Nguồn: Reuters

Lễ hội hoa anh đào ở Washington bị ảnh hưởng do bão tuyết muộn. Nguồn: Reuters

Một cặp đôi vẫ dắt tay nhau đi bộ trên con đường Broadway, ở phía Bắc ngoại ô New York, một trong những khu vực có tuyết rơi dày. Nguồn: Reuters

Dọn tuyết tại Quảng trường Thời đại. Nguồn: Reuters

Tuệ Minh (lược dịch)