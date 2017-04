Sau màn trình diễn nhẹ nhàng bay bổng của "Giấc mơ trưa", Bảo Thy tiếp tục lột xác mạnh mẽ với hình ảnh khác lạ và làm bùng nổ Remix với vũ điệu múa quạt điêu luyện.

Remix New Generation tiếp tục lên sóng với màn so sài của 4 “chiến binh” giành chiến thắng trong tuần trước là Bảo Thy, S.T, Yến Trang và nhóm Tronie - MiA bằng chủ đề âm nhạc là Symphony - EDM. Đây hứa hẹn sẽ là đêm thi ấn tượng và đặc sắc nhất của Remix năm nay, vì khi giai điệu da diết của dòng nhạc hòa tấu kết hợp cùng EDM sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc mới lạ cho người nghe.

Với Top 4 đây là đêm thi khó nhất nhưng được các giám khảo mong chờ nhất. Và họ sẽ mang gì đặc biệt lên sân khấu để chinh phục hoàn toàn khán giả. Với Team Bảo Thy , nữ ca sĩ tiếp tục chiều fan khi mang lên sân khấu 2 hit khủng Khóc thêm lần nữa - I’m sorry babe.

Đặc biệt, thoát khỏi hình ảnh một “công chúa bong bóng”, Bảo Thy biến hóa trở thành một cô nàng cá tính với mái tóc trắng và gương mặt sắc lạnh. Bên cạnh đó, phần dàn dựng vô cùng đẹp mắt, Bảo Thy sẽ thể hiện điệu múa xoay quạt điêu luyện, và với hiệu ứng Remix điệu múa này của Bảo Thy hứa hẹn làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Đặc biệt hơn, ở phần kết, Bảo Thy sẽ mang đến một không gian thật sự sôi động, bùng nổ, âm nhạc mạnh mẽ là điểm nhấn rất khác so với những tiết mục trước đây của team Bảo Thy. Sau sự nhẹ nhàng của Giấc mơ trưa đây sẽ là tiết mục tạo nên sức hút mãnh liệt tiếp theo của “công chúa bong bóng” tại Remix.

Team Yến Trang sẽ là một màu sắc không kém cạnh, “nữ hoàng chiêu trò” sẽ mang đến ca khúc Let me feel your love tonight với hình ảnh một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ thu hút mọi ánh nhìn từ người xem.

Đặc biệt hơn, để tiết mục thêm đặc sắc và tạo điểm nhấn mạnh mẽ Yến Trang còn mang cả hai bàn gỗ lên sân khấu. Không ngại nguy hiểm, cô liên tục thể hiện những màn bưng bê xoay vòng đẹp mắt khiến người xem phải “thót tim”.

Âm nhạc du dương của ca khúc hào cùng sự sôi động của EDM khiến khán giả như muốn nổ tung. Hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh sẽ khiến mọi người xem như lạc vào một cung điện long lanh “siêu đẹp”.

Với chủ đề âm nhạc “khó nuốt” team S.T liều lĩnh chọn ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý mang tên Chênh vênh để thể hiện tinh thần của Symphony. Ca khúc quen thuộc được S.T thổi một làn gió mới da diết nhưng cực bắt tai.

Đặc biệt, không còn là một “soái ca”, S.T hóa thân thành một nhân vật ở thế lực đen tối. S.T dẫn dắt người xem vào một câu chuyện huyền bí, ly kỳ và một cái kết “đáng sợ” trên sân khấu, một tiết mục “độc - lạ” nhất mà S.T mang lên sân khấu trong đêm thi đặc biệt này.

Cuối cùng là nhóm Tronie - MiA , một trong những team được đánh giá cao về độ sáng tạo và năng lượng mãnh liệt tại Remix. Nhóm sẽ thể hiện ca khúc Apologize, và để chứng tỏ được sự khác biệt, MiA sẽ hóa thân thành nữ ác quỷ Dracula nhưng mang một tình yêu mãnh liệt với con người là Tronie. Âm nhạc và cách dàn dựng vô cùng bí hiểm, tiết mục của nhóm sẽ kịch tính như một bộ phim tâm lý hành động.

Trong đêm thi này, Remix New Generation sẽ chào đón một vị giám khảo khách mời vô cùng đặc biệt là nữ ca sĩ Đông Nhi - Quán quân The Remix mùa đầu tiên. Với kinh nghiệm từng chinh chiến, cũng như vai trò là một người bạn đồng hành cùng các thí sinh năm nay, giọng ca Khóc sẽ mang đến những nhận xét, lời khuyên để các thí sinh trở nên tự tin hơn. Đặc biệt hơn, Đông Nhi sẽ trình diễn một ca khúc mới toanh của mình trên sân khấu Remix.

Mỗi đội thi mang một màu sắc khác nhau và ai cũng chuẩn bị cho mình những chiến thuật riêng để chinh phục giám khảo và khán giả. Liệu ai trong top 4 sẽ phải dừng chân tại cuộc chiến gây cấn này? Bí mật sẽ được bật mí khi chương trình lên sóng.

Tập 13 Remix New Generation sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 14/4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Phi Long