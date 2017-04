Bảo Thy, quán quân chương trình Remix New Generation 2017 là ai?

Người vừa bước lên bục cao nhất chương trình Remix New Generation 2017 là ai?

Cuộc đua Remix New Generation 2017 đã khép lại đêm 28/4 với phần thắng chung cuộc thuộc về Bảo Thy. Nữ ca sĩ có biệt danh Công chúa bong bóng này tỏ ra mạnh vượt trội so với phần còn lại.

Video màn trình diễn của Bảo Thy đêm chung kết Remix:

Bảo Thy là ai? Bảo Thi tên thật là Trần Thị Thúy Loan. Ca sĩ sinh năm 1988 này thuộc thế hệ hot girl mạng đời đầu ở Việt Nam, nổi lên từ các cuộc thi người đẹp chơi game online như Thập đại mỹ nhân Võ Lâm Truyền Kỳ 2006, Miss Audition 2006.

Bảo Thy trong cuộc thi Miss Audition 2006

Cuộc thi Miss Audition 2006 được tổ chức bởi VTC là bệ phóng cho nhiều hot girl, ca sĩ, diễn viên hiện tại như Vân Navy, Cá sấu chúa Quỳnh Nga. Trong số đó, Bảo Thy gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với 2 ca khúc nhạc ngoại lời Việt trình diễn trong đêm chung kết: 10 minutes và Please tell me why.

Sau đó, Bảo Thy dấn thân sâu hơn vào âm nhạc, giai đoạn 2006 -2007 cô tạo ra một loạt các bản hit khác như: Sorry, Vẫn ngỡ như là, Xin đừng xát muối trái tim em, Công chúa bong bóng... Đa phần là nhạc ngoại lời Việt, nên có thời gian Bảo Thy bị ném đá với nghi án đạo nhạc.

Cặp đôi Bảo Thy - Quang Vinh nổi đình đám một thời

Dù vậy, từ năm 2008, cô vẫn tiếp tục hoạt động mạnh mẽ. Cô kết hợp với Quang Vinh trong nhiều bản hit như Vẫn tin mình có nhau, Ngôi nhà hoa hồng... Tuyển tập CD song ca của cặp đôi này lập tức gây sốt, tái bản tới lần thứ 4 vẫn bán chạy

Ngoài ca hát, Bảo Thy cũng thể hiện khả năng diễn xuất khá. Năm 2009, cô đóng vai chính trong phim Công chúa Teen và Ngũ Hổ Tướng. Phim có doanh thu chiếu rạp cao nhất năm, riêng Bảo Thy nhận giải "diễn viên triển vọng" tại Cánh diều vàng 2009.

Bảo Thy trong phim Công chúa teen và Ngũ hổ tướng

Kể từ năm 2010, sự nghiệp của nữ ca sĩ có phần trầm hơn. Cô ra mắt thêm 2 album nữa, nhưng hoạt động nhỏ lẻ và ít tiếng vang so với lứa đàn em như Emily, Chi Pu.

Bảo Thy thực sự trở lại vào năm 2015, khi cô phát hành ca khúc Im sorry babe, nhận giải "Sự trở lại ấn tượng" của Yan Vpop 20. Các single sau đó như Con tim anh nằm đâu, Lonely đều nhận được phản hồi tích cực.

Với hành trang đó, Bảo Thy bước vào cuộc thi The Remix 2017 và trở thành quán quân. Cô thể hiện kĩ năng đa dạng từ hát, vũ đạo đến nhảy múa. Tính ra, "Công chúa bong bóng" chưa thua một lần nào trong các vòng đối đầu trực diện.

Minh Nguyễn