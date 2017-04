Soobin Hoàng Sơn cho rằng Bảo Thy quá mạo hiểm, chỉ cần lệch 1 bước chân là "bể" cả tiết mục.

Tối 21/4, đêm Chung kết 1 The Remix đã chính thức lên sóng với các phần thi gay cấn đến từ 3 đội Bảo Thy, ST và Yến Trang. Được biết, đây là đêm thi biểu diễn không loại, số điểm và kết quả cuối cùng sẽ được giữ lại và cộng vào đêm thi Chung kết 2.

Bộ tứ giám khảo Chung kết 1 The Remix.

Ngồi bên dưới hàng ghế nóng, ngoài 3 nhạc sĩ nổi tiếng quen thuộc là Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh, còn có sự góp mặt của vị giám khảo khách mời – ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Là biểu diễn cuối cùng, nhưng Bảo Thy lại là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý nhất đêm chung kết. Nữ ca sĩ đã trình làng ca khúc mới toanh – Là con gái phải xinh với giai điệu bắt tai, ca từ dễ thương. Thậm chí, “công chúa bong bóng” còn mang băng chuyền tự động lên sân khấu và khiến người xem “mắt chữ A, miệng chữ O” khi mạo hiểm nhảy trên băng chuyền.

Bảo Thy gây sốt với ca khúc mới - Là con gái phải xinh.

Nữ ca sĩ còn đưa cả băng chuyền lên sân khấu và nhảy trên vật dụng này.

Sau khi xem tiết mục này, Soobin Hoàng Sơn phải thốt lên rằng: "Chị bước lên băng chuyền nhìn rất nguy hiểm, chỉ cần lệch 1 bước chân là bể cả tiết mục”. Hồ Hoài Anh cũng đánh giá cao sự liều lĩnh của Bảo Thy và cho rằng việc nhảy trên băng chuyền là một điểm nhấn rất nghệ thuật.

Giám khảo Lưu Thiên Hương bày tỏ: "Tôi vui nhất là trong Remix, tôi đã tìm ra được Bảo Thy rất khác với công chúa bong bóng ngày trước. Chúc mừng Bảo Thy đã tìm được hình ảnh hợp với lới lứa tuổi của bạn". Kết quả, team Bảo Thy nhận được 39,5 điểm từ giám khảo.

Yến Trang cũng không hề kém cạnh khi hóa thân thành nàng Geisha và biểu diễn ca khúc Buông. “Nữ hoàng chiêu trò” không quên tạo điểm nhấn bằng loạt vũ đạo lạ mắt, âm nhạc bắt tai trong đêm thi vừa qua.

Yến Trang hóa thân thành nàng Geisha trên sân khấu.

"Nữ hoàng chiêu trò" thể hiện không ít vũ đạo ấn tượng trong đêm thi vừa qua.

Giám khảo Dương Khắc Linh và Lưu Hương Giang đều khen ngợi Yến Trang và cho rằng đây là kịch bản hay nhất từ đầu chương trình đến nay. Riêng Hồ Hoài Anh, dù đánh giá cao tiết mục của cựu thành viên Mây Trắng, nhưng anh vẫn mong chờ một điều gì đó bùng nổ hơn ở Yến Trang ở cuộc thi này. Cuối cùng, các giám khảo chấm đội Yến Trang 39 điểm.

ST – cựu thành viên 365 “đốn tim” fan nữ khi xuất hiện như soái ca trong ca khúc Look at me. Ngoài phần âm nhạc bắt tai, sôi động, anh còn mang cả dàn vũ công hoành tráng, đông nhất từ trước đến nay lên sân khấu The Remix.

ST 365 hát nhảy nhiệt tình trong ca khúc Look at me.

Dương Khắc Linh nhận xét: "Cách S.T trình diễn luôn có một nụ cười siêu thoải mái, cho thấy sự đam mê và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu. Ngay từ đầu anh đã biết là S.T sẽ có mặt trong đêm Chung kết, em thật sự rất xứng đáng, chúc mừng em". Cựu thành viên 365 nhận được 39.5 điềm.

Ngoài ra, cuối đêm thi, MC đã công bố team Hương Giang được cứu và chính thức xuất hiện, so tài cùng bộ ba Bảo Thy, ST và Yến Trang trong đêm Chung kết 2. Tập 15 The Remix – đêm Chung kết trao giải sẽ chính thức được diễn ra vào ngày 28/4 tới.