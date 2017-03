Theo tờ The Guardian, tất cả các tờ báo của Anh và nhiều tờ báo lớn trên thế giới đều đặt vụ tấn công khủng bố ở Westminster, gần tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22/3 lên trang nhất. Tuy nhiên, mỗi tờ báo lại có cách đưa tin riêng.

Trong số báo ra ngày 23/3, nhiều tờ báo đặt trên trang nhất những câu chuyện như: nghị sĩ Tobias Ellwood không ngại máu me để cứu sĩ quan cảnh sát Keith Palmer, hay chính vị sĩ quan cảnh sát không có vũ trang này đã bất chấp nguy hiểm để đuổi theo kẻ tấn công. Một số tờ báo làm nổi bật hình ảnh các nhân viên cứu hộ đang cố cứu sống kẻ tấn công.

Báo Anh:

The Guardian

The i

Tờ The Guardian và The i đều chọn làm nổi bật hình ảnh nghị sĩ Tobias Ellwood không ngại máu me để cứu sĩ quan cảnh sát Keith Palmer.

The Times

The Times chọn tập trung vào nỗ lực cứu sống sĩ quan cảnh sát bị đâm và cả kẻ đã tấn công ông.

The Sun

The Sun xoáy nhiều vào kẻ tấn công và sĩ quan cảnh sát. Trang nhất của The Sun là hình ảnh các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực cứu sống kẻ tấn công với tiêu đề “Kẻ điên này đã đâm vào trái tim nước Anh”. Bìa sau của tờ báo là hình ảnh sĩ quan cảnh sát đã bị thiệt mạng. Vụ tấn công cũng phủ kín tới 14 trang trên báo The Sun ra ngày 23/3.

The Telegraph Daily

The Telegraph và nhiều tờ khác chọn hình ảnh các nhân viên cứu hộ đang tập trung vào cứu sống kẻ tấn công.

Bài viết trên trang nhất có tiêu đề: 'Chúng ta sẽ không bao giờ để những kẻ xấu xa chia rẽ chúng ta”.

The Daily Mail

“Ngày kinh hoàng ở Westminster”

The Mirror

The Daily Express

“Khủng bố điên cuồng ở Westminster”

Báo thế giới:

The Wall Street Journal (Mỹ)

Trang nhất của The Wall Street Journal có bài: “Cuộc tấn công điên cuồng ở London khiến 4 người thiệt mạng”.

The Gulf News (Dubai)

Vụ tấn công khủng bố ở London cũng nổi bật trên trang nhất với tiêu đề: “Xe điên, tấn công bằng dao gây chấn động London”.

Tờ De Morgen (Bỉ)

Trang nhất của De Morgen là hình ảnh một nạn nhân bị thương nặng trong vụ tấn công.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)