Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, gió mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều nay (29/7), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trong năm 2017, có tên quốc tế là Haitang.

Hồi 15h, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10.

Bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 15h ngày 30/7, tâm bão ở trên vùng biển phía tây nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền khu vực tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hướng đi di chuyển của bão số 5 lúc 15h. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam nên khu vực phía đông bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Khu vực Bình Thuận - Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Sóng biển cao từ 2-3 m

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

Trong một diễn biến thời tiết, chiều cùng ngày, nắng nóng đã xảy ra trên một số nơi ở các tỉnh Bắc Bộ với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C.

Hình ảnh cơn bão số 5 qua vệ tinh. Ảnh: NCHMF.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày mai (30/7), do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h.

Tại khu vực Hà Nội, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16h.

Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8. Từ ngày 31/07, nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.

Thắng Quang