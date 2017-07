Bão số 4 đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn hướng vào bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh – Quảng Trị. Các địa phương đã ban hành lệnh cấm biển và tổ chức các phương án ứng phó với bão.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo họp trực tuyến ứng phó với bão số 4.

Sáng nay (25/7), tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương phòng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo cuộc họp trực tuyến với các tỉnh miền Trung để ứng phó với cơn bão số 4.

Theo ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, bão số 4 – Sonca đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn, khoảng 15-20km/h và dự báo khoảng chiều nay sẽ đổ bộ vào Hà Tĩnh – Quảng Trị. Bão vào bờ mạnh cấp độ 7, gió giật cấp 8-9.

Về công tác chuẩn bị ở địa phương ảnh hưởng của bão số 4, các tỉnh từ Hà Tĩnh – Quảng Trị đều đang chuẩn bị các phương án sẵn sàng đối phó.

Tại Hà Tĩnh: Ông Đặng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo: Hà Tĩnh có trên 6.200 tàu/17.000 lao động đã vào neo đậu an toàn, các tàu khác chưa vào bờ đã nhận được thông tin cơn bão số 4. Chiều qua (24/7) Hà Tĩnh đã cấm biển, người dân ở các lồng bè đã di chuyển vào bờ.

Tại Quảng Bình: Lãnh đạo tỉnh báo cáo, đến sáng 25/7, không còn tàu thuyền hoạt động trên vùng biển. Về an toàn hồ đập, các hồ đập có dung tích chứa từ 60-80%, mức độ an toàn. UBND tỉnh đã chỉ đọa rà soát lại mực nước trong tất cả các hồ chứa để đảm bão cắt lũ khi có mưa lớn. Cắt cử cán bộ giám sát tại các điểm xung yếu.

Tại Quảng Trị: Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh đã kêu gọi và đưa 2.287 tàu thuyền vào trú ẩn an toàn, còn 18 thuyền/189 lao động đã neo đậu ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Quảng Trị đã cấm biển từ 14 giờ chiều 24/7.

UBND tỉnh lên kịch bản di dời dân, chiều nay, sẽ cử cán bộ sẽ đi kiểm tra việc thực hiện di dời dân. Cắt cử người giám sát các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở để hướng dẫn cảnh báo cho người dân.

Hiện tỉnh Quảng Trị có 22.000 ha lúa trong giai đoạn trổ đòng, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương mở các cống tiêu thoát nước để đảm bảo an toàn cho lúa.

Tại Nghệ An: Ông Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 5 giờ chiều qua (24/7).

Hiện còn 19 phương tiện với 95 lao động đang trên đường về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung phòng chống bão số 4, phân công các đơn vị, địa phương kiểm tra 24/24 giờ.

Nghệ An có 625 hồ chứa trong đó 263 hồ đã đầy nước, số còn lại đạt 70-80% dung tích, số hồ đầy nước cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn hồ đập, những hồ nào không an toàn, không cho tiếp tục tích nước.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị kiểm tra an toàn các công trình thủy điện để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Bão số 4 đổ bộ vào khu vực miền Trung chỉ sau đúng 8 ngày bão số 2 đổ bộ. Đất tại khu vực đang no nước và và địa hình dốc nên rất dễ xảy ra thiệt hại về người và tài sản nếu không có các phương án ứng phó kịp thời”.

Bộ trưởng chỉ đạo, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, thông tin kịp thời đến người dân; chủ động tiêu thoát nước đệm để đảm bảo an toàn cho diện tích lúa, hoa màu.

Tổ chức kêu gọi và bố trí chỗ neo đậu an toàn cho các tàu thuyền, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Sẵn sàng phương tiện và lực lượng cứu hộ khi có sự cố xảy ra…

“Mọi công tác ứng phó với bão số 4 phải hoàn thành trước 16 giờ chiều nay (25/7)”, ông Cường nói.