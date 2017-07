Bão số 4 mạnh cấp 8 (60-75 km/h) dự kiến đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa lớn từ ngày 25/7.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay trong 24 giờ qua, bão số 4 (có tên quốc tế là Sơn Ca) hầu như không dịch chuyển.

Sáng 24/7, tâm bão ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 9-10.

Ngày và đêm nay, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Sáng sớm 25/7, tâm bão ở trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió không đổi.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cho hay từ ngày 25/7, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10.

Sóng biển cao từ 3-5 m, vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sóng cao 2-3 m.

Trong ngày và đêm hôm nay (24/7), các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa. Sau đó một ngày, do ảnh hưởng của bão nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250 mm cả đợt).

Từ chiều tối và đêm 25/7 ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (50-150 mm cả đợt).

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5-6.

Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Để đối phó với bão số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các tỉnh Bắc Bộ, bộ ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin bão, báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, kiểm soát chặt việc ra khơi của các tàu thuyền...

Thắng Quang