Thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương vào tối 23-7 cho biết, vùng áp thấp hình thành ở khu vực Bắc biển Đông đã phát triển lên thành bão số 4 (có tên quốc tế là Sonca - tức Sơn Ca) và hướng vào khu vực Bắc Trung bộ.

Hiện, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Chiều 25-7, vị trí tâm bão sẽ cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Bình khoảng 180km về phía Đông - Đông Nam. Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển phía Tây khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Từ ngày 25-7, do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội vẫn đang lên nhanh, đạt 7,54m vào ngày 23-7 và sẽ lên mức 7,8m vào ngày 24-7. Mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên chậm. Ngày 23-7, hồ Hòa Bình vẫn mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 1 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy để giảm lũ trên thượng lưu. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng đang lên do ảnh hưởng của mưa lũ đầu nguồn sông Mê Công. Dự báo đến ngày 26-7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu sẽ lên mức 2,8m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,4m.

TPHCM và Nam bộ mưa nắng thất thường trong tuần, từ ngày 24 đến 28-7. Nhiệt độ dao động 250C - 330C vào ban ngày.

PHÚC HẬU