Lệnh cấm biển được ban hành từ chiều qua, tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn, công tác ứng phó với cơn bão số 4 cơ bản hoàn tất.

Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển, nghiêm cấm tất cả các loại tàu, thuyền kể cả tàu vận tải và tàu du lịch ra khơi.

Lệnh cũng yêu cầu quản lý neo đậu các tàu, thuyền tại các khu neo đậu và bến cảng, không để xảy ra tình trạng sóng đánh va đập chìm tàu.

Người dân xã Thạch Kim chằng chống mái nhà trước khi bão về

UBND tỉnh cũng giao các địa phương chủ động có kế hoạch sơ tán người dân trên các phương tiện tàu, thuyền nơi neo đậu, trên các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy hải sản.

Hộ kinh doanh nhà hàng ven biển ở huyện Lộc Hà đang siết chặt mái nhà, ứng phó bão

Chủ tịch các huyện thị, các công ty thủy lợi vận hành các hệ thống tiêu thoát lũ để chủ động tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn.

Người dân TP Hà Tĩnh chủ động chặt cành cây đối phó bão

Các huyện miền núi tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chủ động triển khai các phương án ứng phó; cử người canh gác không để người dân đi lại ở các vùng nguy hiểm.

Tại Thạch Kim, huyện Lộc Hà, từ sáng sớm, UBND xã liên tục thông báo về tình hình cơn bão, kêu gọi mọi người khẩn trương chuẩn bị. Đến trưa nay, tàu thuyền tại cảng cá cơ bản đã vào nơi trú ẩn, chằng chéo cẩn thận.

Tàu thuyền tại cảng Thạch Kim đã neo đậu an toàn. Ảnh: Lê Minh

Tại các khu du lịch biển Xuân Hải, Thiên Cầm, bà con đã chủ động chằng chéo quán hàng, tháo dỡ biển để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Tại Quảng Bình, theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh, đến 9h sáng, đã có 3.555 tàu cá với 14.139 thuyền viên vào bờ trú, tránh bão an toàn.

Ngư dân TP Đồng Hới chèo thuyền ra cột tàu

Hiện Quảng Bình còn 97 tàu với 800 lao động đang hoạt động trên biển Đà Nẵng. Các đồn Biên phòng dọc bờ biển Quảng Bình cũng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển về nơi trú, tránh bão an toàn.

Tàu thuyền ở xã Nhân Trạch đã được đưa vào nơi an toàn

Ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới), xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch)… ngay từ hôm qua, các ngư dân đã hối hả đưa tàu có công suất lớn đi tránh trú bão ở những nơi nằm sâu trong đất liền như khu vực thuộc huyện Quảng Ninh.

Với những thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ, ngư dân tập trung phủ bạt trùm kín, cột đá và chằng néo cẩn thận vào bờ kè.

Tàu thuyền tại Nhơn Trạch, Bố Trạch được ngư dân chằng chéo cẩn thận

Ông Lê Minh Ngân, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: “Theo báo cáo của Bộ đội biên phòng tỉnh, tất cả các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình đã vào nơi neo đậu.

Rút kinh nghiệm sau cơn bão số 2, chúng tôi đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương đến kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp neo đậu đúng kỹ thuật để đảm bảo thiệt hại ít nhất xảy ra”.

Quảng Trị:

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng kiểm tra việc neo đậu tàu cá tại Cảng cá Cửa Việt. Ảnh: báo Quảng Trị

Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại huyện Triệu Phong.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 4 gây ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các chủ tàu thực hiện neo đậu tàu chắc chắn để tránh trôi dạt, va đập và chỉ để lại những người thực sự cần thiết trên tàu thuyền, không để thiệt hại về người và tài sản.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tàu thuyền các tỉnh khác neo đậu; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch Hà Sỹ Đồng cho biết, công tác phòng chống lụt bão tương đối hoàn tất. Các lực lượng biên phòng, cơ quan CA, các ngành liên quan túc trực 24/24h. Đến sáng nay, 100% tàu thuyền đã được neo đậu vào bờ an toàn.

Chưa có phương án di dời dân, tuy nhiên tại các thôn xã ven biển, luôn bố trí các cán bộ 24/24h. Nếu có diễn biến bất thường xảy ra, sẽ báo cáo lãnh đạo huyện, tỉnh để có phương án xử lý khẩn cấp.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to.

Tại Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió giật cấp 7, Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 10, vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió giật cấp 6-7.

Hồi 14h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h giờ ngày 26/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7.

Trong chiều nay, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh; vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m.

Trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; ở Nghệ An và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của bão số 4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm cả đợt).

