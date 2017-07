Do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm nay (24/7) tới hết ngày 27/7, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có mưa lớn diện rộng, gió mạnh dần lên.

Bão số 4 áp sát Nghệ An - Quảng Bình

Lúc 4h chiều nay, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Bình khoảng 130km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Bão số 4 trên hình ảnh mây vệ tinh

Theo tin bão mới nhất, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực Trung Lào.

Đến 16 giờ ngày 26/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 103,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ), giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ sáng mai (25/7), ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5m.

Sẽ có mưa lớn từ đêm nay

Bắt đầu từ ngày 25-27/07, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 100-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).

Bão số 4 đang hướng thẳng vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Bình

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-8.

Tránh chủ quan để bão số 4 không gây thiệt hại như bão số 2

Tại cuộc họp ứng phó bão số 4 sáng nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết dự kiến bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực Thanh Hóa - Quảng Bình vào đêm 25/7, rạng sáng 26/7. Sau đó bão sẽ suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Hiện tại, các điều kiện để bão mạnh lên không quá thuận lợi.

Do bão số 4 đổ bộ đúng khu vực bão số 2 vừa đi qua nhưng cấp gió nhẹ hơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài lo ngại nhiều địa phương sẽ chủ quan, nhất là việc neo đậu tàu thuyền.

Hiện số lượng tàu thuyền nhỏ, hoạt động gần bờ rất nhiều, nên kiểm đếm, hướng dẫn thường xuyên. “Khi chúng tôi đi kiểm tra, gió bão mạnh cấp 10-11 nhưng dân vẫn còn dưới tàu. Ở đây, phải làm quyết liệt, tránh tình trạng hô hào, thực hiện không đúng chỉ đạo, gây thiệt hại đáng tiếc”, ông Hoài nói.

Hà Anh