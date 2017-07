Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, các hãng hàng không như Vietnam Airlines và Vasco, Vietjet Air, Jetstar Pacific đã thông báo những chuyến bay bị hoãn, hủy chuyến.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ không khai thác 8 chuyến bay, gồm: VN1266, VN1267, VN1268, VN1269 (giữa TP.HCM và Vinh), VN1714/1715 (giữa Hà Nội và Vinh) và VN1270/1271 (giữa TP. Hồ Chí Minh và Thanh Hóa). Đồng thời điều chỉnh lịch khởi hành các chuyến bay VN1264/1265 (giữa TP. Hồ Chí Minh và Vinh) sớm 2 tiếng 45 phút so với kế hoạch

VASCO sẽ không khai thác 2 chuyến bay 0V8591/8590 (giữa Hà Nội và Đồng Hới). Các hãng hàng không sẽ triển khai kế hoạch bay bù trong ngày 26/7.

Vietnam Airlines sẽ không khai thác 8 chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh minh họa

Hành khách trên các chuyến bay này sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau (nếu còn chỗ).

Vietnam Airlines và Vasco sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật kế hoạch khai thác trong các bản tin tiếp theo. Bên cạnh đó, các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

Ngoài ra, Vietnam Airlines và Vasco mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và tình hình thời tiết xấu.

Theo hãng hàng không Vietjet, các chuyến bay VJ248/247/246/245/250/249 (TPHCM – Thanh Hóa – TPHCM); VJ216/741/740/217 (TPHCM – Vinh – Buôn Mê Thuột – Vinh– TPHCM); VJ264/265 (TPHCM – Đồng HỚi - TPHCM); VJ220/221 (TPHCM – Vinh – TPHCM). VJ758/759 (Pleiku– Vinh - Pleiku) cũng sẽ bị dừng khai thác do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 4, để bảo đảm an toàn khai thác, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa công bố không khai thác 4 chuyến bay giữa TP.Hồ Chí Minh - Thanh Hóa và giữa TP.Hồ Chí Minh - Đồng Hới gồm BL350/BL351/BL486/BL487 trong ngày 25/7. Đồng thời, Jetstar Pacific cũng điều chỉnh thời gian của một số chuyến bay khác để phù hợp với tùng hình thời tiết và bảo đảm an toàn bay.

Ánh Ngân