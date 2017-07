Bão số 4 gió giật cấp 9-10 đã đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh – Quảng Trị. Hoàn lưu bão đang gây mưa to cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 4 – Sonca. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Sáng 25/7, tại cuộc họp với Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ông Hoàng Đức Cường – Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bão số 4 đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn, khoảng 15-20km/giờ theo hướng Tây. Do đó, bão sẽ tiệm cần với bờ sớm hơn dự tính.

Đến 11 giờ sáng nay, bão số 4 – Sonca đã đi vào vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 101mm, Đông Hà (Quảng Trị) 68mm; tại Hòn Ngư (Nghệ An), Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật cấp 7.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Từ trưa nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; ở Nghệ An và sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; ở vùng ven biển các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6-7.

Từ ngày 25-27/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 150-250mm cả đợt); ở đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-150mm cả đợt).

Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2-3m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động; khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-8.

Nhiều chuyến bay đến Thanh Hóa, Quảng Bình bị hủy do bão số 4

Ngày 25/7, Các hãng hàng không cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 4 từ khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị nên nhiều chuyến bay đi đến các tỉnh này bị thay đổi lịch.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ dừng khai thác 8 chuyến bay gồm của các chặng giữa TP.HCM – Vinh (Nghệ An); Hà Nội – Vinh và giữa TP.HCM - Thanh Hóa. Hãng này cũng điều chỉnh lịch khởi hành các chuyến bay VN1264 và VN1265 của chặng TP.HCM –Vinh (Nghệ An) sớm 2 tiếng 45 phút so với kế hoạch.

Công ty bay dịch vụ hàng không (VASCO) sẽ không khai thác 2 chuyến bay, gồm 0V8591 và 0V8590 của chặng Hà Nội - Đồng Hới.

Hãng hàng không VietJet thông báo hủy các chuyển bay mang số hiệu VJ248/247/246/245/250/249 hành trình từ TP. Hồ Chí Minh- Thanh Hóa và ngược lại; VJ216/741/740/217 hành trình TPHCM – VINH – Buôn Mê Thuột và ngược lại; VJ264/265; VJ220/221 hành trình T.P Hồ Chí Minh- Vinh; VJ758/759 hành trình Pleiku – Vinh.

Hãng Jetstar cũng cho biết dừng khai thác 4 chuyến bay giữa TP.HCM - Thanh Hóa và chặng TPHCM - Đồng Hới (Quảng Bình) gồm các chuyến có số hiệu BL350/BL351/BL486/BL487.

Đại diện các hãng hàng không cho hay, các hành khách trên các chuyến bay bị hoãn sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau trong tường hợp còn chỗ. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của để chủ động lịch trình đi lại.

Nguyễn Đức