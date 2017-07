Chủ tàu cho biết, việc chìm tàu không ai mong muốn và rất đau khổ. Công tác tìm kiếm hai thuyền viên mất tích trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An) đang tiếp tục diễn ra khẩn trương.

Cho đến chiều tối 21-7, vẫn đang còn hai thuyền viên trên con tàu VTB26- bị bão số 2 đánh lật úp trên biển Cửa Lò (Nghệ An), bị mất tích chưa tìm được. Đó là thuyền viên Nguyễn Văn Chiêu (sỹ quan boong, quê Hải Phòng) và Nguyễn Hải Quyết (thủy thủ OS, quê Hải Phòng).

Con tàu VTB26 chở 4.700 tấn than đang lật úp trên biển Cửa Lò (Nghệ An).

Ngày 21-7, lực lượng thợ lặn trên tàu cứu nạn hàng hải SAR 411, SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phải tạm dừng lặn sâu vào bên trong con tàu VTB26 bởi các các khoang, phòng còn lại bị bùn và than vùi lấp, nước đục ngầu...

Có hơn 15 con tàu như SAR 411, CSB 306, CSB 3005, Thanh Thành Đạt, Cửa Lò 16, tàu CN09, tàu Ngọc Hải, tàu BP 06012, BP 06121... và hàng chục con tàu ngư dân tiếp tục rà soát, tìm kiếm hai thuyền viên trên vùng biển Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa.

Đồng thời, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang dùng Flycam bay rà trên mặt biển, tìm kiếm hai thuyền viên mất tích.

Được biết, tàu VTB 26 thuộc sở hữu của Ngân hàng thương mại CP Hàng hải Việt Nam (MSB) cho Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại vận tải An Hải thuê quản lý và khai thác, tàu đã được tham gia bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự tại Bảo hiểm Bưu điện (PTI).

Thuyền viên được cứu sống đưa đến BV Đa khoa thị xã Cửa Lò cấp cứu, điều trị để bình phục sức khỏe.

Chiều 21-7, ông Lê Đình Liên- Giám đốc Công ty Thương mại vận tải An Hải cho biết: "Tôi cũng rất đau khổ, việc chìm tàu không ai mong muốn. Chúng tôi đã đang nỗ lực hết sức mình để tìm kiếm, cứu nạn". Trả lời câu hỏi con tàu VTV26 đã từng bị chìm ở Hoàng Sa?, ông Liên cũng cho biết: "Cái đó tôi không biết, bởi chúng tôi vừa nhận thuê con tàu trần trên từ tháng 6-2016 đến nay".

Về phương án trục vớt tàu, ông Liên cho biết thêm, mấy hôm nay đã làm việc với nhiều đơn vị trục vớt tàu, tìm ra các phương án để trục vớt tàu VTB26.

* Cho đến chiều tối 21-7, bão số 2 đổ bộ vào Nghệ An đã làm 8 người chết, 8 người bị thương và hai thuyền viên trên tàu BTB26- bị bão đánh chìm trên biển Cửa Lò, đang mất tích.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa thống kê hết được thiệt hại về vật chất do bão số 2 trên địa bàn Nghệ An.

Cho đến chiều 21-7, cột điện và cành, lá cây bị bão số 2 quật đổ xuống đường Nguyễn Duy Trinh (TP Vinh) vẫn chưa được dọn, sửa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An). Do gặp bão số 2, con tàu cùng 13 thuyền viên phải dừng hành trình, neo đậu ở gần đảo Ngư (thị xã Cửa Lò), cách đất liền khoảng 4 km. Khoảng 2 giờ sáng 17-7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cứu nạn qua hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam. Ngay sau đó, con tàu VTB 26 tải trọng 5.100 tấn này bị mất tín hiệu liên lạc, lật xuống biển Cửa Lò. Trong 13 người trên tàu có 7 người bơi trên biển may mắn được cứu sống, 4 thuyền viên tử vong và 2 người đang mất tích.