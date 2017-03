Chiều nay (16.3), trong buổi làm việc với công an phường 17, quận Gò Vấp, bà Phạm Thị Phạm Thị Mộng Thu (SN 1968 - chủ điểm giữ trẻ tự phát số 214/77 đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận gò Vấp sau khi đòi phải có chứng cứ đã thừa nhận hành vi đánh đập nhiều trẻ khi cho các ăn. Theo phường 17, trước đây phường đa từng lập biên bản yêu cầu bà Thu phải đảm bảo an toàn, cơ sở vật chất để trông giữ trẻ. Tuy nhiên, sau đó bà Thu vẫn tự ý nhận giữ vượt số trẻ theo qui định, đồng thời tiếp tục đánh nhiều trẻ khi cho ăn. Hiện công an đang điều tra làm rõ hành vi của cơ sở giữ trẻ này.