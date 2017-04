Công ty phát triển công nghệ nhận dạng mống mắt cho Galaxy S8 vừa tuyên bố rằng công nghệ của họ có độ bảo mật cao hơn so với công nghệ xác thực vân tay của FBI.

Trong buổi ra mắt, Samsung khoe rằng Galaxy S8 được trang bị công nghệ xác thực mống mắt sau Galaxy Note 7. Không ít lần chúng ta nghe nói rằng xác hực mống mắt an toàn hơn so với bảo mật vân tay. Dẫu vậy, thật ngạc nhiên khi biết rằng công nghệ xác thực mống mắt của Galaxy S8 tốt hơn so với công nghệ bảo mật vân tay của FBI.

Ông Mark Clifton, CEO của Princeton Identity cho biết công nghệ của FBI sử dụng 13 điểm nhận dạng trên mỗi dấu vân tay, vì vậy với 10 ngón tay bạn có thể có tổng số 130 điểm nhận dạng. Trong khi đó, máy quét mống mắt của Galaxy S8 có thể xác định 200 điểm nhận dạng từ một mống mắt. Và Galaxy S8 quét cả hai mắt nên đồng nghĩa với việc có tới 400 điểm nhận dạng từ hai mắt của bạn. Princeton Identity là công ty đảm nhiệm phát triển công nghệ xác thực mống mắt cho Galaxy S8.

Trong mống mắt của mỗi người có các đường rãnh khác nhau. Camera quét mống mắt của Galaxy S8 có thể chụp được các đường rãnh này nhờ bộ lọc "cận hồng ngoại" (near-infrared) và ghi nhớ chúng một cách chính xác để dùng như những đặc điểm nhận dạng.

Thật không công bằng khi so sánh hai công nghệ xác thực hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy ấn tượng khi công nghệ xác thực trên điện thoại thông minh hiệu quả hơn những gì mà FBI sử dụng để xác thực dấu vân tay. Tất nhiên, FBI cũng đang bí mật sử dụng các phương pháp khác mà không ai biết.

Phía FBI không có bất cứ bình luận nào về tuyên bố của ông Mark Clifton.

Chưa rõ cảm biến vân tay trên Galaxy S8 và những smartphone khác có thể xác định được bao nhiêu điểm nhận dạng trên mỗi dấu vân tay. Ngay cả khi công nghệ này chính xác như công nghệ của FBI, tiết lộ của ông Mark Clifton cho thấy dấu vân tay không có độ bảo mật cao bằng bảo mật mống mắt.

Sự an toàn của công nghệ nhận dạng mống mắt cũng khiến những người không thích sử dụng dấu vân tay cảm thấy an tâm. Trên S8/S8+, Samsung đã phải di chuyển máy quét dấu vân tay ra phía mặt lưng vì kích thước cạnh dưới phía trước của bộ đôi smartphone này quá nhỏ hẹp. Vị trí đặt cảm biến vân tay bất tiện trên S8/S8+ có thể sẽ khiến người dùng chuyển sang các phương thức bảo mật khác sẵn có trên máy như quét mống mắt hoặc nhận dạng khuôn mặt.

Theo Tri thức trẻ, Business Insider

http://genk.vn/bao-mat-mong-mat-cua-galaxy-s8-an-toan-hon-cong-nghe-cua-fbi-20170414155324434.chn

