Theo dự kiến, UBND quận 1 (TPHCM) sẽ chính thức khai trương hai phố hàng rong tại trung tâm quận vào ngày 28/8 tới đây.

Cuối tháng 8 này quận 1 sẽ có hai phố hàng rong. Ảnh Việt Văn

Hai phố hàng rong sẽ được hoạt động trên tuyến đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp.

Theo UBND quận 1, lý do việc đề án phố hàng rong chậm triển khai do có nhiều ý kiến về việc thực hiện như thế nào nên quận 1 cần xem xét, tiếp thu. Việc triển khai nhanh tiến độ mở phố hàng rong để người dân có nơi buôn bán ổn định, hợp pháp trên vỉa hè, đảm bảo kiểm soát về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó hồi cuối tháng 3, quận 1 đề xuất lập phố hàng rong và được UBND TPHCM phê duyệt. Cụ thể phố hàng rong tại đường Nguyễn Văn Chiêm có chiều dài 40m, được bố trí cho 20 hộ kinh doanh từ 6-9h và 11-13h. Đối với công viên Bách Tùng Diệp dài 30m, bố trí cho 15 hộ kinh doanh từ 6-9h.

UBND quận 1 sẽ không thu phí đối với hộ dân được bố trí vào phố hàng rong buôn bán. Người dân được tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, kỹ năng buôn bán... Mặt hàng chủ yếu trên hai phố hàng rong này là các loại đồ ăn thức uống được sơ chế tại nhà.

Bàn ghế dành cho kinh doanh trên phố hàng rong sẽ được tài trợ theo một mẫu thống nhất, dễ quản lý.

Hồi giữa tháng 3/2017, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) đã dẫn đoàn khảo sát thực tế đề án xây dựng phố hàng rong ở hai khu vực trên. Ảnh Việt Văn

Ngoài ra, UBND quận 1 còn tiến hành rà soát các tuyến đường có vỉa hè rộng trên 3m để bố trí khu kinh doanh cho người dân nghèo buôn bán, ổn định cuộc sống.

Hồi giữa tháng 3/2017, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) đã dẫn đoàn khảo sát thực tế đề án xây dựng phố hàng rong ở hai khu vực trên. Ông Thuận cam kết sẽ tạo điều kiện để người dân được buôn bán hàng rong nhưng việc này phải được quản lý nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Văn Minh