Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ đêm 11.4, không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ, giúp thời tiết khu vực phía Bắc dần dịu mát, kết thúc đợt nắng nóng hiện nay. Tuy nhiên, tại miền Trung, thời tiết nóng nực vẫn tiếp tục trong vài ngày tới.

Ảnh theo Kul.vn

Trong 3 ngày qua, nhiệt độ tại khu vực miền Bắc xê dịch ở mức 35-36 độ C, đặc biệt tại khu vực miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa có những ngày nhiệt độ lên tới 37-38 độ C. Vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh khiến nhiệt độ miền Bắc ngày 10.4 đồng loạt tăng 1-5 độ C, có nơi tăng gần 7 độ C. Tại Hà Nội nhiệt độ cũng tăng 1-3 độ C. Tuy nhiên, từ chiều và đêm 11.4, miền Bắc sẽ có mưa rào cho tác động của đợt không khí lạnh này.

Tại khu vực miền Trung, ngày 10.4 nắng nóng gay gắt từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam, lan rộng xuống Phú Yên. Nắng nóng duy trì đến ngày 12.4 mới chấm dứt.

Từ ngày 12.4, nền nhiệt ở Bắc Bộ giảm mạnh, vùng núi xuống dưới 25 độ C, vùng đồng bằng dưới 27 độ C, kết thúc đợt nắng nóng đầu mùa vừa qua.

Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, sự tranh chấp giữa khối khí lạnh và nóng đang tồn tại ở miền Bắc thường gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là thời điểm gần sáng và ngày 12.4.

M.M