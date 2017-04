“Nhận thức pháp luật của một bộ phận giới trẻ đang rất báo động, như vụ xảy ra ở huyện Trà Ôn, đối tượng Lên cưỡng hiếp, giết người, nhưng khi làm việc với công an, thái độ Lên vẫn rất thản nhiên và còn nói lại với công an: “Các chú làm nhanh lên để con còn về đi học”. Cho đến thời điểm đó, đối tượng vẫn chưa nhận thức được rằng, mình đã phạm tội”. Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long - dẫn chứng về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn.

Đối tượng Lên trong vụ án giết người, cưỡng hiếp ở Trà Ôn.

Ngày 7.4, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đang điều tra một vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị N. (33 tuổi, ngụ Cà Mau, tạm trú tại xã An Phước, huyện Mang Thít) đến công an tố cáo Nguyễn Văn Tấn (37 tuổi, ngụ xã An Phước) có hành vi nhiều lần xâm hại con gái của mình là cháu Nh. (13 tuổi).

Khoảng 4 năm trước, chị N. từ Cà Mau dẫn con gái đến xã An Phước thuê phòng trọ rồi đi làm thuê, thời gian này, chị quen và sống chung với Tấn (đã có hai đời vợ). Lợi dụng những lúc chị N. ra ngoài không có ở nhà, Tấn đã nhiều lần xâm hại cháu bé ngay tại phòng trọ. Tại cơ quan điều tra, Tấn thừa nhận đã 4 lần xâm hại cháu Nh., tuy nhiên phía công an cho biết số lần phạm tội của Tấn còn nhiều hơn.

Đây là vụ xâm hại tình dục trẻ em mới nhất trong tổng số 10 vụ đã xảy ra ở Vĩnh Long chỉ từ đầu năm đến nay. 9 vụ còn lại gồm: Hiếp dấm trẻ em 4 vụ, giao cấu trẻ em 4 vụ, giết người hiếp dâm trẻ em 1 vụ. Tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra với tính chất đặc biệt nghiêm trọng như: Đối tượng thực hiện hành vi rất man rợ, dã man (hiếp nạn nhân xong rồi giết); đáng báo động hơn có vụ nạn nhân bị chính người thân của mình (ông nội, cha ruột) xâm hại tình dục nhiều lần,...

Điển hình là vụ án xảy ra vào ngày 17.2, tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Đối tượng Phạm Văn Lên (SN 1999, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, đang học lớp 12) đã chặn đường em P.T.Y.N. (SN 2007, học sinh lớp 4), khi tan học về nhà, đi bộ trên đoạn đường vắng người. Đối tượng Lên dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với N., Lên đã đẩy nạn nhân xuống mương nước và dùng chân đạp dìm N. xuống nước dẫn đến tử vong.

Đại tá Phạm Văn Ngân – Phó Giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết: Lo ngại nhất hiện nay là nhận thức pháp luật của một bộ phận giới trẻ đang rất yếu kém. Từ năm 2014 trở lại đây, nhiều vụ án xảy ra trong đó nạn nhân thường là tự nguyện, họ quen biết nhau qua mạng xã hội, rồi hẹn gặp nhau, quan hệ tình dục.

“Khi làm việc với công an, nhiều đối tượng cãi lại rằng: Việc quan hệ là do bạn gái đồng ý, chứ không phải ép. Tuy nhiên, luật pháp đã quy định, nếu quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi đều bị coi là tội phạm hiếp dâm. Hay như vụ xảy ra ở Vĩnh Xuân, đối tượng Lên cưỡng hiếp, giết người, nhưng khi làm việc với công an, thái độ Lên vẫn rất thản nhiên và còn nói lại với công an: “Các chú làm nhanh lên để con còn về đi học”. Cho đến thời điểm đó, đối tượng vẫn chưa nhận thức được mình đã phạm tội”. Cũng theo Đại tá Ngân: “Có trường hợp cha cưỡng hiếp con diễn ra trong 4 năm liên tục, người mẹ biết chuyện đã khuyên chồng dừng lại, nhưng người chồng vẫn cứ dửng dung”.

Thời gian tới, công an tỉnh sẽ phối hợp với các đoàn thể, thanh niên, nhất là ngành giáo dục tuyên truyền sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho giới trẻ, đặc biệt là giáo dục để họ hiểu như thế nào là hành vi phạm tội trong quan hệ tình dục, công tác này sẽ tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhất. Hiện nay, nhiều vụ án xảy ra sau những cuộc tụ tập, la cà quán xá nhậu nhẹt của nhóm đối tượng từ 15-16 tuổi, sắp tới, công an tỉnh sẽ điều tra, thống kê để có giải pháp quản lý tốt nhóm đối tượng này.

TRẦN LƯU