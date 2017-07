Ngày 25-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2017.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đề nghị, trong tháng 8, Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tập trung bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Bộ trưởng nhấn mạnh, lực lượng Công an cần triển khai phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm ANTT các hoạt động trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống cháy, nổ, nhất là nơi công cộng, nhà ga, bến tàu, bến xe, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người trong dịp kỷ niệm. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để các đối tượng phản động, khủng bố xâm nhập, hoạt động phá hoại…