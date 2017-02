Hàng loạt đầu báo lâu đời của Mỹ bị cho là chống ông Trump lại đang làm ăn phát đạt nhờ vào cuộc chiến truyền thông với tân Tổng thống.

Ông Trump từng đăng dòng tweet gọi New York Times là tờ báo “thất bại” nhưng nhiệm kỳ Tổng thống của ông đang mang lại hơi thở mới cho tờ báo này cũng như nhiều tờ báo chính thống khác của Mỹ.

Ông Trump từng gọi truyền thông Mỹ là kẻ thù của người dân. Ảnh: Reuters.

New York Times, Washington Post và Wall Street Journal đều có số lượng người theo dõi trang tin tăng đột biến. Trong khi các kênh tin tức như CNN và Fox News Channel cũng ghi nhận lượng khán giả tăng vọt trong bối cảnh nhiều kênh khác đang mất dần khán giả.

Đến cả thị trường chứng khoán của các công ty truyền thông báo chí cũng khởi sắc. Kể từ cuộc bầu cử tháng 11/2016 đến nay, cổ phiếu của New York Times đã tăng 42%, vượt trội so với cả tập đoàn hùng mạnh Goldman Sachs.

Có thể nói những diễn biến chính trị bất ngờ chưa từng thấy đã khiến công chúng Mỹ phải dán mắt vào những trang báo hay màn hình ti vi. Thời cuộc thay đổi quá nhanh, đặc biệt sau cuộc bầu cử tháng 11/2016, buộc những người hâm mộ và cả kẻ thù của ông Trump phải theo sát mọi diễn biến.

Nhiều người chọn cách theo dõi trên Twitter, vốn là mạng xã hội ưa dùng của Tổng thống Trump. Nhưng những người khác dường như muốn tìm đến những phân tích sâu xung quanh các sự kiện liên quan tới ông Trump.

Việc ông Trump “đánh mạnh” vào một số cơ quan báo chí thời gian gần đây lại càng khuyến khích công chúng theo dõi các tờ báo và kênh tin này hơn để xem họ “phản đòn” ra sao.

Lượng người xem vào khung giờ chính trong ngày trung bình 6 tuần đầu của năm 2017 so với năm 2016 của 3 kênh tin hàng đầu tại Mỹ. Ảnh: The Economist

Sự bùng nổ dưới thời Trump (Trump bump) được nhìn thấy rõ rệt nhất ở trường hợp của tờ New York Times. Tờ báo này có thêm nửa triệu người theo dõi trong năm ngoái, riêng quý 4/2016 đã có thêm 276.000 người, chủ yếu sau khi có kết quả bầu cử.

Hiện New York Times có tổng cộng 3 triệu người theo dõi, trong đó có 1,7 triệu người theo dõi qua mạng. Lượt truy cập vào trang của New York Times hiện cũng cao hơn gần 1/3 so với năm ngoái.

Washington Post thì không công bố số lượng người theo dõi song phát biểu tại một hội thảo ngày 14/2 vừa qua ở California, Tổng biên tập tờ báo này, ông Martin Baron cho biết số lượng người theo dõi Washington Post đang tăng “với một tốc độ chóng mặt”.

Tờ Wall Street Journal của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch cũng chứng kiến lượng người theo dõi tăng lên 1,1 triệu vào cuối năm 2016, gấp hơn 4 lần so với một năm trước đó.

Theo cách này hay cách khác, dường như công chúng Mỹ cảm thấy tin tức về ông Trump không bao giờ là đủ.

Trong quãng thời gian được coi là “tuần trăng mật” của ông Trump, 3 kênh tin lớn của Mỹ là Fox News Channel, MSNBC và CNN lại chính là người được tận hưởng sự ngọt ngào khi lượng người xem của họ đang tăng nhiều nhất trong tất cả các kênh truyền hình cable của Mỹ năm 2017. (Theo thông tin của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen).

Lượng người xem của mỗi kênh tin này tăng từ 40% trở lên trong vòng 6 tuần tính đến 12/2, trong đó Fox News là kênh có nhiều người xem nhất. Kênh tin này đạt trung bình 3,1 triệu người xem vào thời gian chính trong ngày 2/1 vừa qua. Chính quan điểm mềm mỏng hơn với ông Trump đã khiến Fox News thu hút được những người ủng hộ tân Tổng thống.

Có thể nói các kênh tin này đang hồi sinh giữa cơn bĩ cực của truyền thông truyền thống Mỹ.

Hầu hết các kênh cable ở Mỹ đều phải chứng kiến lượng người xem giảm và điều này đặt ra áp lực cho việc bán quảng cáo. Tình hình của báo in thậm chí còn tồi tệ hơn. Năm ngoái, doanh thu từ quảng cáo của New York Times giảm 16% còn của Wall Street Journal giảm 21%.

Câu hỏi đặt ra là Trump bump sẽ kéo dài bao lâu?

Theo giới phân tích, sự bùng nổ của truyền thông dưới thời Tổng thống Trump sẽ còn kéo dài chừng nào chính quyền của ông còn tạo ra tin tức gây tranh cãi và điều đó có thể diễn ra trong vài tháng, thậm chí vài năm./.

Diệu Hương/VOV.VN Theo The Economist