Lần đầu tiên, Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2016 đã được chính thức công bố ra mắt tại Bộ Công thương và sẽ được xuất bản thường kỳ hàng năm.

Nhằm thực hiện thành công Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định 2471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã giao cho Cục Xuất nhập khẩu và Báo Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn xuất bản thường niên Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu.

Phát biểu tại lễ công bố sáng nay tại Bộ Công thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho hay, lần đầu tiên, Báo cáo xuất nhập khẩu 2016 được ra mắt, và sẽ được thực hiện thành Báo cáo xuất khẩu thường niên, nhằm phục vụ thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác, với cái nhìn tổng quan, có hệ thống về xuất nhập khẩu tới các Cơ quan quản lý, hoạch định chính sách, Hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp .

Báo cáo xuất nhập khẩu năm 2016 đã được chính thức ra mắt, với những thông tin tổng quan về xuất nhập khẩu và phân tích từng ngành hàng, thị trường...

Trong báo cáo này, các thông tin về kim ngạch xuất khẩu – nhập khẩu sẽ được cập nhật đầy đủ, có hệ thống, phân tích từng ngành hàng, thị trường… để các doanh nghiệp có được thông tin tổng quan nhất cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, qua đó góp phần cho hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững.

Bộ Công thương nhận định, năm 2016, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhiều nền kinh tế lớn và là đối tác thương mại - đầu tư quan trọng của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn. Thương mại thế giới giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 2,3%, là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009; thị trường tài chính - tiền tệ và giá các mặt hàng chiến lược diễn biến phức tạp, không ổn định đã tác động tiêu cực đến mức độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, điểm đáng ghi nhận trong báo cáo là kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2016 đã đạt 349,16 tỷ USD.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm 2015. Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2016, cả nước có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD so với 23 mặt hàng của năm 2015. Các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 28,4%, ước đạt 50,04 tỷ USD, tăng 4,8%, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) chiếm tỷ trọng 70,22% ước đạt 123,55 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm 2015.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, mức tăng trưởng xuất khẩu gần 9% trong năm 2016 có thể chưa làm hài lòng tất cả, nhưng đánh giá trong bối cảnh năm qua với những biến động về thị trường, thiên tai, hạn hán khắc nghiệt…thì đó là sự tăng trưởng rất đáng kể.

Quan trọng hơn, từ kết quả xuất khẩu trong năm qua đã cho thấy chuyển dịch cơ cấu sản xuất công nghiệp ngày càng rõ nét theo hướng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi tỷ trọng công nghiệp ngành khai khoáng tiếp tục giảm.

Ngành cơ khí đã từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đã có thể nội địa hóa được 70 - 80% nhu cầu thiết bị phục vụ ngành sản xuất thiết bị đồng bộ trong các nhà máy, trừ một phần nhỏ các loại thiết bị chính như: Sản xuất linh kiện phụ tùng kim loại đã đáp ứng được 85 - 90% nhu cầu cho sản xuất xe máy, 40 - 60% cho sản xuất máy động lực.

Một điểm sáng nữa về xuất khẩu trong năm qua cũng được nêu trong Báo cáo, là Việt Nam vẫn giữ được kim ngạch xuất khẩu cao sang các thị trường chủ lực như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cụ thể, Thị trường Hoa Kỳ vẫn tiếp tục dẫn đầu với 38,1 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2015. Tiếp đến là thị trường EU đạt 34 tỷ USD, tăng 10%; Trung Quốc đạt 21,8 tỷ USD, tăng 27,4%; Nhật Bản đạt 14,6 tỷ USD, tăng 3,4%; Hàn Quốc đạt 11,5 tỷ USD, tăng 29%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 17,4 tỷ USD, giảm 4,7%.

Ngoài những thông tin về xuất nhập khẩu tổng quan và các ngành hàng, các giải pháp quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu cũng được nêu trong Báo cáo xuất nhập khẩu

Thế Hải