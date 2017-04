Trong buổi ra mắt MV mới đánh dấu bước chuyển từ ballad sang EDM, ca sĩ Bảo Anh đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm và công việc hiện tại với người hâm mộ.

Bảo Anh chính thức tung ra MV 'In The Night' tối 7.4

* Xin chào ca sĩ Bảo Anh! Mọi người đã quen với hình ảnh Bảo Anh như một “công chúa ballad”, vậy tại sao bạn lại thay đổi hình ảnh theo hướng khác như vậy?

- Ca sĩ Bảo Anh: Về mặt hình ảnh, năm nay tôi đã 18 tuổi cộng 6 rồi (cười), sự gợi cảm, sự sexy của mình không phải là tự tạo nữa mà là nó tự nhiên toát ra bên ngoài. Và tôi nghĩ là đã bằng này tuổi rồi mà còn cột nơ lên đi hát nữa thì rất là kỳ (cười). Tôi nghĩ đây là hình ảnh đúng đắn với thời điểm hiện tại để gửi đến khán giả.

Còn về ca khúc thì khi mọi người nhớ đến Bảo Anh là mọi người đã nghĩ đến những ca khúc ballad thành công rồi. Đã thành công ở dòng nhạc này rồi thì mình cũng muốn chinh phục thêm những dòng nhạc khác nữa.

* Bạn có lo sợ sự thay đổi có thể mang đến kết quả không khả quan?

- Những bài hát trước đó khá thành công và hai ca khúc ballad mới nhất cũng đã tạo thành hit nên tôi mới dám thử sức với sự thay đổi mới với nhạc điện tử. Tôi biết khi thử một cái gì mới thì 50% là thành công và 50% là thất bại. Nhưng tôi mong quý vị khán giả sẽ cảm nhận được sự nỗ lực thay đổi lần này.

* Vậy nhỡ chẳng may thất bại thì sao, bạn sẽ trở lại với dòng nhạc ballad?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ dòng nhạc ballad, tùy thời điểm mà mình hoạt động. Nếu lỡ chẳng may thất bại tôi nghĩ mình sẽ làm tiếp, làm đến khi nào thành công thì thôi.

MV In The Night với nhiều hình ảnh sexy táo bạo là sự “lột xác” đáng chú ý của Bảo Anh sau The Voice 2012

Tôi với anh Hiếu thì luôn dành cho nhau sự tự do. Mỗi người phát triển sở thích và con đường riêng, có chăng là góp ý cho nhau chứ không ai xen vào cuộc sống của nhau hết

Ca sĩ Bảo Anh

* Dạo gần đây có tin đồn chuyện tình cảm của bạn và Hồ Quang Hiếu trục trặc, bạn có gì chia sẻ không?

- Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn chưa có cái gì mới để nói. Tôi và Hồ Quang Hiếu bình thường nhưng chưa bình yên.

* "Chưa bình yên” ở đây nghĩa là gì?

- Ở độ tuổi 25 thì còn rất nhiều sự nông nỗi. Nếu nói về trải nghiệm trong cuộc sống thì có thể nói mình đã có sự trưởng thành. Nhưng về tình cảm thì vẫn chưa thể được như vậy nên tôi nghĩ là từ “bình yên” sẽ được dùng ở một thời điểm khác chứ không phải bây giờ.

* Bạn hay bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình trên trang cá nhân, bạn có sợ người hâm mộ biết quá nhiều về việc riêng của mình?

- Nói là bộc lộ cảm xúc thì cũng không phải, trong cuộc sống sẽ có những điều mà tôi cho rằng đó là đúng đắn, tôi chia sẻ lên như quan điểm của tôi chứ không phải là cảm xúc nhất thời của mình.

* Khi công khai yêu Hồ Quang Hiếu bạn có chịu sự áp lực từ dư luận không?

- Nếu ai theo dõi tôi từ quá trình tôi thi The Voice 2012 đến giờ thì sẽ thấy rằng tôi đã từng có không ít scandal. Nên giờ tôi không phải là một người dễ bị tác động từ những ý kiến không khách quan.

* Bạn và Hồ Quang Hiếu làm thế nào để dung hòa và hỗ trợ cho nhau?

- Tôi với anh Hiếu thì luôn dành cho nhau sự tự do. Mỗi người phát triển sở thích và con đường riêng, có chăng là góp ý cho nhau chứ không ai xen vào cuộc sống của nhau hết.

Bảo Anh khẳng định chuyện tình cảm vẫn bình thường giữa tin đồn cả hai đã chia tay

* Khi yêu Bảo Anh là một người như thế nào?

- Như một người bình thường (cười lớn). Tôi cũng là một cô gái bình thường. Tôi biết yêu và biết giận hờn, có lúc hạnh phúc cũng có lúc có những cái chưa hài lòng. Nhưng mà tôi đủ hiểu và bình tĩnh để biết mình phải làm gì.

* Trước những “cơn bão” thị phi của bạn trai, bạn có suy nghĩ và hành động như thế nào?

- Thật ra ai cũng có quá khứ, tôi luôn quan trọng cái hiện tại, cố gắng để làm sao cả hai có thể tiếp tục được thôi.

* Tại sao bạn lại chọn yêu Hồ Quang Hiếu dù cả hai có nhiều điểm khác biệt trong tính cách, cuộc sống?

- Tôi nghĩ là do nhân duyên thôi. Duyên đến thì đón nhận, còn có nợ có phần với nhau hay không là do mình tạo, cả tôi và Hiếu đều không thể chắc chắn được điều gì.

* Gia đình đôi bên đã chấp nhận đối phương chưa?

- Tại vì chúng tôi chưa có xác định là lấy nhau hay gì cả nên vấn đề gia đình bây giờ vẫn còn rất mông lung. Khi nào mà mình xác định thì lúc đó mình mới có cái gì đó để thắt chặt mối quan hệ lại. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất hiện đại. Mẹ vẫn biết mọi thứ nhưng không đặt nặng gì. Bà nói là phải xác định cái gì đó rồi hẳn nên hành động chứ vẫn chưa có gì thì không cần thiết.

* Nhưng trong một lần gần đây, Hồ Quang Hiếu có chia sẻ chỉ đợi Bảo Anh gật đầu sẽ tiến tới hôn nhân?

- Thật ra tuổi tôi bây giờ là thời gian sung sức nhất cho công việc. Tôi nghĩ là một người phụ nữ hiện đại nên tập trung cho những ước mơ và hoài bão của mình trước. Lập gia đình thì sẽ có con cái và cần phải có đủ sự chín chắn, đủ sự chuẩn bị nên khi nào thấy sẵn sàng tôi mới dám nghĩ đến chuyện đó.

Bây giờ cả tôi và anh Hiếu đều vẫn còn những dự định, mong muốn riêng. Như anh ấy vẫn thích đi du lịch. Nên nói thì nói vậy thôi chứ vấn đề cưới xin thì chắc là chưa đâu.

* Bạn và bạn trai hoạt động cùng lĩnh vực, có khi nào cả hai trở thành đối thủ của nhau chưa?

- Chúng tôi không so đo rằng ai sẽ hơn ai nhưng vẫn luôn thúc đẩy nhau cố gắng. Nếu ai may mắn được công chúng đón nhận hơn thì người còn lại vẫn chúc mừng thôi.

* Bạn cảm nhận như thế nào về Hồ Quang Hiếu?

- Khi tôi ra ngoài cũng có gặp được nhiều mẫu đàn ông. Nhưng tôi cảm giác anh Hiếu là một người rất đơn giản. Chuyện cảm giác cũng khó nói lắm! Nếu sâu xa, muốn đối phương là chồng mình thì cần phải có những tố chất gì thì chúng tôi cũng đang tìm hiểu và xây dựng. Và cũng không biết là có được hay không.

* Dạo gần đây bạn và bạn trai ít thấy đi diễn cùng nhau hơn trước?

- Thì không trùng show thì không đi chung thôi chứ cũng không có gì đâu (cười).

* Về nghi án tình cảm với Hữu Vi gần đây thì sao? Nam diễn viên - kiêm người mẫu này vừa tặng Bảo Anh một đóa hồng to nhân dịp ra MV với chú thích "with love" là ý gì?

- Chuyện đó xin để thời gian trả lời.

* Cảm ơn những chia sẻ của Bảo Anh!

Hồng Nhi (thực hiện)

Ảnh: C.T