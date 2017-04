Nữ ca sĩ hé lộ những cảnh quay trong MV mới với anh chàng điển trai.

Sau bản audio In The Night, Bảo Anh tiếp tục hé lộ teaser với hình ảnh nóng bỏng. Hữu Vi đóng vai người bạn trai. Cả hai có những cảnh quay nóng bỏng, say đắm trên bãi biển.

Trút bỏ hình tượng buồn bã trong các MV trước, Bảo Anh lột xác khi hóa thân thành cô gái gợi cảm bên người yêu. Lần đầu kết hợp trong âm nhạc nhưng Bảo Anh - Hữu Vi phối hợp với nhau ăn ý trong những cảnh tình tứ.

Chỉ vọn vẹn 38 giây nhưng teaser thu hút sự chú ý bởi mức độ gợi cảm của các nhân vật.

Hình ảnh xuyên suốt MV là một Bảo Anh tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ xuất hiện với những bộ trang phục khoe vóc dáng.

Chia sẻ về lý do chọn Hữu Vi, Bảo Anh cho biết: "Khi tôi và ekip lên ý tưởng thực hiện MV này, mọi người nghĩ ngay đến một chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thân hình quyến rũ. Khi nhắc đến những tiêu chuẩn này thì chúng tôi nghĩ ngay đến Hữu Vi và mời anh tham gia. Trước đây, tôi và Hữu Vi chưa có dịp cộng tác với nhau nên trước khi quay tôi rất lo lắng vì sợ cả hai sẽ đơ khi diễn cảnh yêu đương. Tôi lại rất ngại việc đụng chạm da thịt với người lạ. Khi vào quay, Hữu Vi diễn rất tự nhiên và luôn biết cách xây dựng cảm xúc giữa hai người tốt nhất trước khi diễn".

Sau thời gian dài gắn bó với ballad, Bảo Anh quyết định chinh phục dòng nhạc EDM. Đây được xem là một bước ngoặt của nữ ca sĩ trong năm 2017. Giọng ca Trái tim em cũng biết đau muốn chinh phục nhiều thể loại để làm mới âm nhạc, mang đến điều thú vị cho khán giả.

In The Night mang giai điệu bắt tai đúng với phong cách gợi cảm mà Bảo Anh theo đuổi. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu.