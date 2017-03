Nữ ca sĩ bất ngờ thay đổi phong cách âm nhạc khi ra mắt ca khúc nhạc EDM In The Night.

Sau một thời gian dài gắn bó và thành công với dòng nhạc ballad, Bảo Anh bất ngờ lột xác với hình ảnh gợi cảm, sexy. Không những vậy, nữ ca sĩ cũng thử sức với thể loại EDM khi tung bản audio ca khúc mới mang tên In The Night.

Ca khúc In The Night của Bảo Anh

Đây được xem là một bước ngoặc mới của Bảo Anh khi cô đã quá thành công với dòng nhạc ballad và hàng loạt hit đã đi sâu vào lòng người hâm mộ.

Ca khúc In The Night mang giai điệu mạnh mẽ, đúng với phong cách của Bảo Anh luôn giữ thế mạnh là sexy và nóng bỏng, với chất nhạc future bass theo xu hướng âm nhạc thế giới hiện nay.

In The Night là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và chính anh cũng là người thực hiện rất nhiều bản phối để có được phần nhạc chính thức cho ca khúc này.

Chia sẻ về In The Night, Bảo Anh cho biết: 'Đây là dự án mà Bảo Anh muốn làm từ rất lâu rồi, bởi bản thân Bảo Anh luôn muốn khai thác và chinh phục tất cả các lĩnh vực âm nhạc chứ không chỉ hát ballad. Và hơn nữa, đây cũng có thể coi là một bước đi mới cho sự nghiệp của Bảo Anh.

Là một ca sĩ giải trí, Bảo Anh Luôn muốn làm mới âm nhạc và hình ảnh của mình để tạo ra những bất ngờ cho khán giả. Vì vậy, sau thời gian dài ấp ủ, cô quyết định chọn EDM là sản phẩm đầu tiên trong năm 2017 của mình. Hi vọng In The Night sẽ được mọi người đón nhận'.

Hình ảnh xuyên suốt trong ca khúc In The Night sẽ là một Bảo Anh gợi cảm nhưng tràn đầy năng lượng. Nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục váy ngủ vô cùng quyến rũ.

Sau nhiều lần nghe đi nghe lại bản audio, Bảo Anh và ekip cũng quyết định thực hiện MV cho ca khúc.

Một Bảo Anh cực kì quyến rũ sẽ được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư khai thác một cách triệt để nhất để tôn lên vẻ đẹp của nữ ca sĩ.

MV sẽ được chính thức ra mắt vào đầu tháng 4/2017 trên kênh Youtube của Bảo Anh.

Một số hình ảnh gợi cảm trong bộ ảnh mới nhất của Bảo Anh:

Theo PV/Baodatviet.vn