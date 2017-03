Một khảo sát ở Anh cho thấy thời gian trung bình cho một cuộc yêu ở xứ sương mù là 19 phút, cụ thể là 10 phút dạo đầu và 9 phút “đá chính thức”.

Theo đó, 52% trong tổng số 4.400 người được hỏi cho biết họ hoàn toàn kiểm soát được chuyện đó, bao lâu là tùy thích trong khi 23% đàn ông và 15% phụ nữ mong ước chuyện ấy không kết thúc quá sớm như thực tế.

Gần 1/4 số người thú nhận là họ thích cuộc yêu chính thức kéo dài trên 39 phút còn 2/3 thì cho biết họ muốn kéo chuyện này ít nhất phải được 15 phút.

Cuộc khảo sát do Hãng bán lẻ Lovehoney thực hiện là một phần của chiến dịch Mind the Gap nhằm giúp các cặp đôi cùng nhau “lên đỉnh”. Khoảng 75% đàn ông trong đợt khảo sát này cho biết họ đạt được cực khoái mỗi khi yêu so với tỷ lệ khá khiêm tốn: chỉ 28% ở phụ nữ.

Tuy nhiên cũng có tin vui là trong các mối quan hệ ổn định, có đến 1/3 cuộc vui kết thúc trong sự đồng điệu. Chuyên gia Jess Wilde cho biết đây là điều tích cực bởi thời gian thường là “kẻ thù” của chuyện này.

N.H

(theo Independent)