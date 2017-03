Ra tù, Tài và Dũng tiếp tục cặp kè với nhau. Không có việc làm, hai đối tượng rủ nhau cướp tài sản của xe ôm lấy tiền tiêu xài.

Ngày 26/3, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng Hồ Trọng Tài (SN 1990, trú thôn Lâm Thành, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, trú tại xóm 8, xã Nghi Liên, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi Cướp tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào đêm 23/3, Công an Đức Thọ nhận được tin báo của Công an xã Đức Thủy về việc anh Lê Minh Tuấn (SN 1974, trú tại Khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) làm nghề lái xe ôm ở TP Vinh, chở 2 thanh niên đi từ TP Vinh đến xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ. Khi đến đoạn đường vắng, hai nam thanh niên này đã siết cổ, khống chế, lấy 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia, 1 chiếc ví, 1 chiếc xe máy mang BKS 37B2. 67391 của anh Tuấn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã xác lập chuyên án mang bí số CTS 0317, truy bắt hai đối tượng đã táo tợn thực hiện vụ cướp trên.

Theo lời của anh Tuấn, vào khoảng 19h, 2 thanh niên này thuê anh chở từ ngã tư Ga Vinh về Đức Thọ với giá 150.000 đồng. Anh Tuấn không nhớ đặc điểm nhận dạng hai tên cướp. Đến đoạn đường vắng, anh Tuấn bị 1 đối tượng kẹp cổ, đối tượng kia lấy ví. Qua ánh đèn xe máy, anh Tuấn nhận ra người lấy ví có 3 hình xăm ngôi sao ở cánh tay.

Tang vật của vụ án (Ảnh công an Hà Tĩnh).

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác minh được thông tin, từ cuối tháng 2/2017 đến nay, trên địa bàn TP Vinh xảy ra 2 vụ cướp. Trong đó vụ cướp ở huyện Nghi Xuân có cùng thủ đoạn với vụ ở Đức Thọ.

Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, ngày 25/3, Công an huyện Đức Thọ phối hợp Công an huyện Nghi Xuân bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hồ Trọng Tài và Nguyễn Văn Dũng, được xác định là những nghi can gây ra vụ cướp nói trên.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận, từ cuối tháng 2/2017, đã gây ra 4 vụ cướp xe máy của người lái xe ôm trên địa bàn huyện Đức Thọ, Nghi Xuân (mỗi địa bàn 1 vụ), TP Vinh (2 vụ) với thủ đoạn lợi dụng sơ hở, cả tin của người lái xe ôm, các đối tượng chỉ đường cho lái xe đến đoạn vắng, không có người qua lại, rồi 1 đối tượng siết cổ, 1 đối tượng lục ví điện thoại, lấy xe rồi tẩu thoát.

Hai đối tượng cũng khai quen nhau trong tù. Khi mãn hãn tù, không có việc làm ổn định nên cả hai câu kết, đi lang thang, cùng nhau đi cướp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Đức Thọ tiếp tục làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN