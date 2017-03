Bạn trai nghệ sĩ Cát Phượng - nam diễn viên Kiều Minh Tuấn khoác tay người đẹp Kaity Nguyễn trong buổi ra mắt đoàn phim "Em chưa 18" tại TP HCM.

Ngày 7/3, bạn trai nghệ sĩ Cát Phượng - nam diễn viên Kiều Minh Tuấn , người được biết đến là bạn trai của nghệ sĩ Cát Phượng có mặt trong sự kiện ra mắt đoàn phim "Em chưa 18" của Charlie Nguyễn. Kiều Minh Tuấn cho biết, anh khá sợ vai diễn mới khi đọc kịch bản vì quá khác anh ngoài đời. Trong “Em chưa 18”, để thủ vai một huấn luyện viên yoga sát gái chuyên nghiệp, mặc đồ hiệu, đi siêu xe, anh phải thay đổi từ ngoại hình đến cách ăn mặc để phù hợp với hình tượng hay tư duy giống với nhân vật.

Trong phim, Kiều Minh Tuấn đóng cùng người đẹp mới 18 tuổi Kaity Nguyễn. Kaity Nguyễn cho biết cô không gặp nhiều khó khăn khi thể hiện tính cách nhân vật vì lúc nào cũng có sự hỗ trợ, động viên từ đoàn phim.

Diễn viên Kathy Uyên chia sẻ về phim "Em chưa 18" với sự tham gia của dàn diễn viên rất trẻ

Nam ca sỹ Will vào vai một hotboy trường học. Anh cho biết ban đầu, Will đi casting cùng S.T (365) và được yêu cầu casting vai gay, còn S.T casting vai hotboy trường học. Tuy nhiên, khi được đạo diễn casting vai hotboy và anh hợp vai. Will cho biết rất tự tin vào diễn viên nam của phim nhưng lo lắng vì dàn diễn viên nữ đều là những gương mặt mới.

Diễn viên Huy Khánh cũng có mặt tham gia buổi giới thiệu phim mới.

Hotgirl Châu Bùi chia sẻ rằng cô nhắm vai chính Linh Đan nhưng đạo diễn đã yêu cầu Châu Bùi thử diễn mặt ác và cô được nhận vai Yến – cô nàng lắm chiêu sành điệu và thời trang của phim.

Đạo diễn - NSX Charlie Nguyễn chia sẻ “Em chưa 18” không phải là một bộ phim teen, mà là phim tình cảm hài – tâm lý giữa 2 người thuộc 2 thế hệ với những sự xung đột rất đời thường mà ai cũng có thể nhận ra mình trong đó. Anh cũng bày tỏ chưa bao giờ casting diễn viên dựa trên tên tuổi bán vé mà là sự hợp vai. Charlie Nguyễn thừa nhận “Em chưa 18” là một dự án đầy rủi ro nhưng anh có niềm tin rất mãnh liệt rằng khán giả sẽ thích khi được làm việc cùng nhiều gương mặt trẻ tài năng.

Dàn sao nữ của phim "Em chưa 18"

Duy Bảo