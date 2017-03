Ngày 3/3, Thiếu tướng hải quân Mỹ James Kilby tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra Biển Đông để đảm bảo sự tự do hàng hải và hàng không ở khu vực tranh chấp này.

Tàu sân bay USS CVN-70 Carl Vinson tại thành phố cảng miền nam Busan, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Vào hồi 18 giờ ngày 3/3, tại km 17, Quốc lộ 4D, đường từ Sa Pa về thành phố Lào Cai đoạn qua xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 29B-01122 đã lao xuống vực sâu khoảng 52 mét. Hiện vẫn chưa thể xác định được con số thương vong sau vụ tai nạn này. Các lực lượng chức năng như công an, y tế... đang khẩn trương tiến hành cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau trả lại 2 xe Lexus GX 460 trị giá 3,1 tỷ đồng/chiếc cho Cty TNHH Xây dựng- Thương mại - Du lịch Công Lý tặng trước đây, vào trưa cùng ngày. Ông Nguyễn Đức Thánh cho biết thêm, việc cho - nhận đều đúng qui trình thủ tục nhưng theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thường kỳ ngày 1/3 “từ nay, các địa phương không được nhận xe ô tô doanh nghiệp tặng”. (Xem chi tiết) Từ tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai các chỉ số liên quan đến chất lượng môi trường không khí, môi trường nước trên địa bàn thành phố. Đây là thông tin được ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều 3/3. Cụ thể, về chất lượng không khí, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố sẽ công bố các chỉ số về khí NO2, CO, SO2 và bụi lơ lửng. Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, việc công bố chỉ số môi trường không khí, nước, nhằm mục tiêu thông tin cho người dân được biết chất lượng môi trường khu vực mình đang sinh sống. Chiều 3/3, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự văn minh đô thị, theo số liệu thống kê từ các phường gửi về, lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp theo Nghị định 155 vì xả rác bừa bãi với mức phạt là 6 triệu đồng/trường hợp. “Trong 3 trường hợp bị xử phạt có 2 trường hợp ở phường Hàng Mã, 1 trường hợp ở phường Hàng Trống. Ngoài ra, cũng có một số trường hợp bị phạt ở mức 4 triệu”, vị đại diện này nói. Cũng theo đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm, có 5 trường hợp ở phường Hàng Trống bị phạt vì vứt mẩu thuốc lá ra đường với mức 750 nghìn/ trường hợp. (Xem chi tiết) Chiều 3/3, bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết nguyên nhân khiến 39 người bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mỳ thịt tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) là do vi khuẩn đường ruột E.Coli và Salmonella. Trước đó, ngày 24/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 41 nữ tu (đang theo học tại Tu viện Nữ vương Hòa Bình, đường Xô Viết nghệ tỉnh, thành phố Buôn Ma Thuột) trong tình trạng đau bụng, nôn ói, đi ngoài nhiều lần. Trong số này có 39/41 người được chẩn đoán là bị ngộ độc thức ăn và phải nhập viện điều trị. Chiều 3/3, lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) cho biết, cảnh sát vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Tường (SN 1979, quê Hải Dương) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông tại thị trấn Trần Cao khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương xảy ra hai ngày trước. Theo tài liệu cơ quan điều tra, thông tin sơ bộ chiều 1/3 Tường điều khiển xe tải (loại 1,25 tấn) di chuyển trên quốc lộ 38. Tới thị trấn Trần Cao, tài xế lấn làn vượt container phía trước bất ngờ đâm trúng nhóm học sinh di chuyển chiều ngược lại. Va chạm khiến Hoàng Quốc V. ( 11 tuổi, học sinh trường tiểu học Trần Cao) tử vong tại chỗ. 4 học sinh khác đi cùng bị thương nặng được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. (Xem chi tiết) Nằm trong đợt kiểm tra các lô hàng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) của Đoàn Thanh tra Chính phủ, ngày 3/3, trước sự giám sát của tổ công tác, Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội khám xét lô hàng từ Cameroon về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 19/8/2015. Qua đó, phát hiện 25 thùng carton chứa vẩy tê tê, tổng trọng lượng 357kg. Ngoài ra, còn có 20kg ngà voi. Lực lượng chức năng đã phối hợp với Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật lấy mẫu, niêm phong hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết) Chiều 3/3, Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết: đã ra quyết định tạm giam 3 tháng đối với Phan Văn Hoàng (25 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đối tượng dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt tài sản tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank (đường Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng) để phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy định pháp luật. Động cơ ban đầu xác định, do thiếu tiền tiêu xài nên đối tượng nảy sinh ý đồ và thực hiện hành vi cướp ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết) Ngày 3/3, Thiếu tướng hải quân Mỹ James Kilby tuyên bố nước này sẽ tiếp tục hoạt động tuần tra Biển Đông để đảm bảo sự tự do hàng hải và hàng không ở khu vực tranh chấp này. Tuyên bố trên được đưa ra sau những động thái của Trung Quốc được cho là lắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa trên những hòn đảo mà Bắc Kinh cải tạo trái phép gần đây, và lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò của Mỹ tại châu Á.

Tô Tùng