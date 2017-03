Anh sẽ không trả cho Liên minh châu Âu (EU) các khoản tiền bồi thường cho việc chấm dứt tư cách thành viên của mình trong EU.

Chiều 30/3, TPHCM có mưa lớn kèm theo dông và sấm sét kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Mưa trái mùa bất thường giữa cao điểm mùa khô xảy ra trên diện rộng, mưa to ở các khu vực trung tâm TPHCM như quận 1, quận 3, quận Phú Nhuận... Dự báo đến chiều tối 30/3, một số khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tiếp tục có mưa dông. Bên cạnh đó, các địa phương cần đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy trong cơn dông.

Chiều 30/3, Sở TN-MT tỉnh TT-Huế chính thức xác định nguyên nhân gây nên sự xuất hiện các vệt nước màu vàng dày đặc, nặng mùi tại vùng biển Cảnh Dương, vịnh Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Theo đó, sự phát triển của tảo Giáp Gonyaulax polygramma đã gây ra vệt nước vàng ở các vùng biển nói trên. Sở TN-MT tỉnh TT-Huế kết luận, nguyên nhân gây ra hiện tượng vệt nước vàng trên biển ở khu vực biển Cảnh Dương, vịnh Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc) là do sự xuất hiện và phát triển mạnh của loài tảo Giáp Gonyaulax polygramma, gây ra hiện tượng tảo nở hoa nước (thủy triều đỏ) làm nước biển đổi màu, có mùi tanh hôi, đồng thời làm giảm nồng độ oxy trong nước ở một số thời điểm, làm cho thủy sản trong khu vực có hiện tượng nổi trên bề mặt. (Xem chi tiết) Liên quan đến chủ trương giành lại vỉa hè, lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ ra còn một số tồn tại, hạn chế. Một số nơi thực hiện cứng nhắc, thiếu trách nhiệm, gây dư luận phản ứng trong xã hội như phá bậc tam cấp, chặt cây xanh... Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên cũng được chỉ rõ là do một số đơn vị chưa làm tốt công tác điều tra cơ bản, còn nóng vội, chuẩn bị thiếu bài bản thực hiện các bước chưa đúng với chỉ đạo của... Còn nhiều người dân chưa nhận thức rõ chủ trương của thành phố đây là nhiệm vụ cấp bách để xây dựng Thủ đô xanh, sạch, văn minh xứng tầm với các thành phố trong khu vực. (Xem chi tiết) Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa cho biết, lúc 13h30 ngày 30/3, tàu SAR 413 vớt 1 thi thể thuyền viên của tàu Hải Thành 26 được phát hiện gần vị trí tàu chìm. Thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 cùng với 1 đại diện chủ tàu đã được Trung tâm điều động cùng đi với tàu Visal 08 để phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các thợ lặn khi lặn vào trong tàu. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang được Trung tâm tích cực triển khai, tiến hành song song cả trên mặt nước và tìm kiếm trong tàu Hải Thành 26. (Xem chi tiết) Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều nay (30/3), ông Lê Hải Bình thông báo đây là cuộc họp báo cuối cùng của ông trên cương vị Người phát ngôn. Nhiệm vụ này từ nay chuyển sang cho người khác. Sau khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, ông Lê Hải Bình gửi lời cảm ơn các phóng viên trong và ngoài nước đã đồng hành và ủng hộ ông trong suốt thời gian làm Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.Ông Lê Hải Bình sẽ chuyển sang vị trí Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao.Người kế nhiệm ông Lê Hải Bình là bà Lê Thị Thu Hằng. Bà Hằng sẽ giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí và là người phát ngôn mới. (Xem chi tiết) Ngày 30/3, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hongkong) và Hàn Quốc nhập vào Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội đồng xử lý vụ việc cũng kết luận có mối quan hệ giữa việc bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam với thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước. Anh sẽ không trả cho Liên minh châu Âu (EU) các khoản tiền bồi thường cho việc chấm dứt tư cách thành viên của mình trong EU. Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit David Davis tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời kênh truyền hình ITV ngày 30/3. Ông Davis cho biết trên thực tế Anh cũng chưa nhận được yêu cầu từ Ủy ban châu Âu về khoản tiền bồi thường này. Ông nhấn mạnh Anh là một nước tuân thủ luật pháp và đang thực hiện các cam kết, song sẽ không trả một khoản tiền nào. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Baghdad của Iraq khiến 17 người thiệt mạng và 48 người khác bị thương. Trong một tuyên bố của IS, nhóm này cảnh báo rằng sẽ mang "ngọn lửa chiến tranh" tới cho những người Hồi giáo Shiite tại các thành phố Baghdad, Karbala và Najaf. Vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn đang bắt đầu cuộc tấn công dữ dội tại phía Tây thành phố Mosul. Ngày 30/3, thi thể ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được đưa ra khỏi nhà xác Bệnh viện Kuala Lumpur để tới Sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Sau khi tới khu vực xếp hàng hóa, thi thể ông Kim Jong-nam được đưa lên chiếc máy bay dự kiến khởi hành đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào buổi tối cùng ngày. Malaysia đã đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về việc trao đổi thi thể ông Kim Jong-nam cùng với việc trả tự do cho 3 nghi phạm người Triều Tiên đang bị cảnh sát Malaysia truy tìm, cùng với 9 công dân Malaysia đang bị mắc kẹt tại Bình Nhưỡng.

