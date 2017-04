Bạn thân của cặp đôi "lên mạng gào khóc đòi tự tử vì nhà trai ép hủy hôn" đã bất ngờ lên tiếng vạch trần sự giả dối của Th., cố tình lợi dụng câu chuyện tình yêu để câu like.

Đến nay khoảng 5 tháng, có lẽ nhiều người vẫn chưa thể quên hình ảnh chàng trai và cô gái còn rất trẻ quay clip đòi tự tử vì bị gia đình ngăn cản .

Tuy nhiên, mặc cho cha mẹ người yêu phản đổi kịch liệt, không chấp nhận cô dâu, cặp đôi vẫn bất chấp tất cả để tổ chức đám cưới mà không có sự góp mặt của bố mẹ chú rể. Đến nay, cặp đôi đang chuẩn bị chào đón bé trai đầu lòng.

Cách đây vài ngày, cô bạn thân Đ.T.C - người đã giúp Th. livestream lên mạng xã hội việc bị gia đình bạn trai ngăn cản đã đứng ra tố ngược lại Th. Theo Đ.T.C, Thương là người sống giả dối, lợi dụng chuyện tình cảm để tăng like, tăng followers trên facebook.

Cặp đôi từng gào khóc đòi tự tử vì bị bố mẹ ngăn cấm tình yêu

Câu chuyện bắt đầu từ Tết 2015 khi Th. và chồng hiện giờ quen và yêu nhau chỉ vỏn vẹn 1 đêm đi bar và 40 phút taxi ôm ấp: “Tết 2015 tao bắt đầu dắt mày đi chơi với bạn tao. Ngày mùng 1 Tết, mày dụ bạn N.H.K không được. Sang ngày mùng, chỉ ngồi taxi 40 phút ôm ấp hôn hít gì đó, mày quen được thằng chồng của mày hiện giờ. Sau 1 tối đi bar, qua hôm sau 2 đứa yêu nhau”.

Theo chia sẻ trên facebook, hội những người bạn này chơi với nhau rất thân thiết, mỗi khi hoạn nạn, khó khăn mọi người đều giúp đỡ Thương từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, hỗ trợ về kinh tế, hay sát cánh bênh vực Thương khi bị gia đình bạn trai phản đối chuyện tình yêu.

"Trong thời gian 2 tụi mày yêu nhau. Bao nhiêu chuyện tụi tao chứng kiến hết. Không có tiền đóng tiền nhà mỗi tháng ai là người cho mày mượn? Mỗi lần mày với thằng chồng mày cãi nhau, đánh nhau, cắt tay, thắt cổ tự tử. Mày gọi điện khóc lóc, cả nhóm lại chạy qua đón về cho ngủ nhờ. Lúc đầu chơi với mày tưởng mày tội thiệt. Đi đâu chơi tụi tao cũng rủ mày theo. Bao mày được cái gì tao đều bao...".

Thế nhưng, Thương lại cố tình lợi dùng lòng tốt, sự hỗ trợ của bạn bè chỉ để thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thương kêu bạn thân là Đ.T.C quay clip up lên dùm vì cô gái này sợ nếu tự up lên sẽ bị người ta nói.

Hình ảnh đôi bạn trẻ hạnh phúc trong ngày cưới

Khi C. post clip bị mọi người chửi, C. có comment lại là "Thương kêu em quay up" nhưng Thương lại vào xóa comment. Vì thế, C. và bạn bè cho rằng, Thương đã lợi dụng bạn bè để câu like, lợi dụng gia đình chồng để tiếp tay cho những mưu mô, toan tính.

Đồng thời, những người bạn cũng đã giúp đỡ cặp đôi rất nhiều khi chạy chốn gia đình. Tuy nhiên đáp lại lòng tốt của mọi người chỉ là những lời nói xấu, mỉa mai, ganh tỵ khiến những người bạn vô cùng bức xúc.

Nhiều bạn bè cũng cho rằng, sau tất cả sự việc trên Th. đã lợi dụng câu chuyện của mình để câu like, lợi dụng cả sự phản đối của cha mẹ bạn trai để thực hiện mục đích. T.C. đã chia sẻ cả đoạn tin nhắn của Th. "khoe" rằng facebook cá nhân của mình đã có 228.000 follow sau khi công khai câu chuyện bị bố mẹ người yêu cấm cản, kèm theo những icon khoái chí.

Đ.T.C cảm thấy buồn và thất vọng sau khi đứng ra bênh vực Thương thì giờ đây lại bị chính người bạn thân nói xấu

Đ.T.C. chia sẻ trên Thời đại: "Trước đó, tình cảm giữa mình và Thương rất tốt, bạn bè vẫn thường chơi chung, gặp gỡ nhau. Tuy nhiên mới đây, qua bạn bè mình mới biết Thương nói xấu mình với mọi người nên mình quyết định gặp Thương để "3 mặt 1 lời".

Nhưng thay vì đến gặp mình nói chuyện trực tiếp, Thương lại đăng lên trang cá nhân chửi bới, nói những lời rất khó nghe về mình. Sau đó, mình có nói với Thương không nên nói qua lại trên facebook, yên tâm dưỡng thai chờ sinh bé nhưng Thương không trả lời mà đăng đàn chửi mình với những lời lẽ thô tục".

T.C cũng bày tỏ bức xúc vì sau khi chia sẻ clip ấy lên mạng xã hội thì đã bị dự luận ném đã dữ dội. "Khi nhiều người bình luận nói mình câu like, a dua theo sự việc, mình có trả lời thanh minh lại là "là do Thương nhờ quay chứ không phải mình tự ý". Lúc đó hai vợ chồng Thương vào nói là do mình tự làm, đổ mọi lỗi lầm sai trái về mình. Thật sự sốc!".

L.H (T/h)

Theo Đời sống Plus