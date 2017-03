Bà Choi Soon Sil, bạn thân của bà Park Geun Hye, cũng là tâm điểm trong bê bối dẫn đến việc phế truất tổng thống, hôm 10/3 gửi lời xin lỗi đến bà Park.

“Bị cáo Choi Seo Won liên tục xin lỗi tổng thống (Park) và người dân”, luật sư Lee Kyung Jae của bà Choi Soon Sil cho biết. Choi Seo Won là tên gọi khác của bà Choi Soon Sil.

Theo Yonhap, luật sư của bà Choi bác bỏ các cáo buộc liên quan thân chủ của mình. “Các thẩm phán sẽ được lịch sử phán xét một cách nghiêm khắc về việc họ mang lại sự minh bạch cho Hàn Quốc giữa lúc khủng hoảng hay tiếp tục gieo thêm bóng tối”, luật sư Lee nói.

Bà Choi Soon Sil cúi đầu trong một phiên điều trần trước tòa. Ảnh: Getty.

Sáng 10/3, tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố phế truất bà Park do các cáo buộc tham nhũng có liên quan đến bà Choi. Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị cáo buộc để bạn thân pháp sư Choi Soon Sil can thiệp nội chính, đồng thời gây sức ép để buộc các tập đoàn đóng góp tiền cho hai quỹ chính trị mờ ám. Hai quỹ này được cho là do bà Choi kiểm soát.

Bà Choi đã bị bắt và truy tố trong khi bà Park lập tức được yêu cầu rời khỏi Nhà Xanh sau phán quyết của tòa ngày hôm nay. Ở Hàn Quốc, phế truất được coi như "án tử" đối với một tổng thống.

Cũng trong ngày 10/3, tòa án Trung ương Seoul đã tổ chức phiên điều trần đối với bà Choi Soon Sil. Bà Choi không có biểu hiện khác thường nào sau khi hay tin bà Park bị phế truất.

Trước đó, bà Park không thừa nhận mình sai nhưng đã xin lỗi về mối quan hệ này. Vụ bê bối khiến làn sóng biểu tình yêu cầu phế truất nữ tổng thống lan rộng, đồng thời tỷ lệ ủng hộ bà rớt xuống mức thấp kỷ lục 4 - 5%.

Cuộc khủng hoảng bùng phát vào tháng 10/2016, sau khi giới truyền thông Hàn Quốc phanh phui những hành động lạm quyền, cưỡng ép doanh nghiệp đưa tiền và nhận hối lộ của bà Choi Soon Sil.

Mai Anh