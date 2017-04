Trước nghi án lễ ăn hỏi vừa qua của Kelvin Khánh và Khởi My chỉ là một dự án quay MV, một người bạn thân của cả hai là ca sĩ Minh Xù đã có những 'bật mí' về việc này.

Fan bất ngờ vì Khởi My và Kelvin Khánh lặng lẽ tổ chức lễ đính hôn

Đoạn livestream và hình ảnh được cho là trong lễ đính hôn của cặp đôi Vin-Zoi (nickname của Kelvin Khánh - Khởi My) được đăng tải bởi chính Kelvin ngày 25.4 khiến người hâm mộ và truyền thông bất ngờ. Tuy nhiên do trước đó cả hai khá kín tiếng cả việc hẹn hò cũng như thường có những trò đùa “tăng động” nên nhiều người bán tín bán nghi việc này chỉ là một dự án hoặc là một cảnh quay trong MV nào đó.

Trong khi một số người thân thiết và bạn bè gửi lời chúc mừng, thậm chí diễn viên Cát Phượng cho biết sẽ mừng cưới hẳn 20 triệu đồng thì một số người bạn của bộ đôi vẫn không tin. Nam diễn viên hài BB Trần còn đòi “xử đẹp” nếu hai người bạn này dám chơi khăm công chúng.

Minh Xù tiết lộ thông tin về việc kết hôn của Khởi My - Kelvin Khánh tại một sự kiện

Người trong cuộc và gia đình hai bên vẫn im lặng trước mọi nghi vấn. Nhưng trong một sự kiện tối 26.4, ca sĩ Minh Xù là người khá thân với Vin và Zoi cho biết lễ đính hôn này là thật.

Minh Xù cũng cho hay trong một lần đến nhà anh chơi, Kelvin Khánh từng nói nếu có căn nhà ấm cúng như đàn anh thì sẽ cưới vợ ngay. Nam ca sĩ kiêm MC cũng tiết lộ mẹ của Khởi My là “má Năm” quản lý con rất chặt chẽ, thấy vậy anh cũng từng khuyên bà nên “nới lỏng” một tí vì con gái cũng đã đến tuổi lấy chồng, nên để cho Khởi My hẹn hò với ai đó. Vì vậy khi hay tin hai người bạn thân đột nhiên làm đám hỏi khiến Minh Xù không khỏi bất ngờ: “Không tin được là má Năm lần này cho đi là đi lấy chồng luôn thiệt (cười lớn)”.

Ca sĩ Môi xinh nụ cười sau một hồi chần chừ đã tiết lộ thời điểm cưới chính thức của Kelvin Khánh và Khởi My đã được ấn định là tháng 11 năm nay. Anh cũng hài hước cho rằng cả hai người bạn thân của mình khá hợp nhau bởi tính cách “tăng động” nghịch ngợm. Mặt khác Minh Xù cũng bày tỏ: “Từ khi hay tin Kelvin và Khởi My kết hôn tôi rất cảm ơn họ. Vì sau cuộc tình nhiều năm bị đổ vỡ của mình tôi đã không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng nhìn vào kết quả tốt đẹp của họ tôi đã cảm thấy mình vẫn còn có thể tin vào tình yêu. Hôn lễ này cũng đã xóa bỏ cái định kiến “tình yêu tin đồn” mà My và Khánh bị gắn mác nhiều năm qua”.

Hồng Nhi