Vince Miller - người bạn thân của Sir Alex Ferguson tại Man Utd bất ngờ bị ban lãnh đạo đội bóng sa thải vì cáo buộc trêu ghẹo nữ đồng nghiệp.

Theo The Sun, ông Vince Miller là bạn thân thiết của cựu HLV Alex Ferguson ở Man Utd đã bị BLĐ “Quỷ đỏ” cho nghỉ việc do cáo buộc có hành vi ôm và gọi đồng nghiệp nữ là “tình yêu”. Đây là cái kết cay đắng của người đàn ông 82 tuổi từng dành hơn 30 năm cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford.

Quyết định sa thải của BLĐ Man Utd khiến các nhân viên ở đội bóng cảm thấy bất ngờ. Một nguồn tin giấu tên ở Old Trafford cho biết: “Vince Miller đã làm việc cho đội bóng rất lâu rồi và mọi người đều yêu mến ông ấy. Chúng tôi cảm thấy buồn khi BLĐ đội bóng đã đối xử với Vince như vậy. Chắc chắn Sir Alex sẽ rất bất ngờ khi biết thông tin này”.

Ông Vince Miler có mối quan hệ thân thiết với Sir Bobby Charlton và Sir Alex Ferguson.

Hơn 3 thập kỷ làm việc tai Old Trafford, Vince Miller có mối quan hệ rất thân thiết với hai HLV huyền thoại của Man Utd là Sir Bobby Charlton và Sir Alex Ferguson. Năm 2011, ông từng được chủ trì lễ kỷ niệm 25 năm dẫn dắt Man Utd của cựu HLV Ferguson. Năm 2016, nhân viên 82 tuổi này được tham dự buổi lễ kỷ niệm 60 năm Sir Bobby Charlton gia nhập Man Utd.

Phát biểu trên The Sun, ông Vince Miller cho biết: “Tôi đã có những năm tháng tuyệt vời làm việc ở đó. Tôi đã có một tình bạn tuyệt vời với Sir Alex Ferguson và tôi quyết định nghỉ ngơi để bảo vệ danh dự của mình”.

Nguyễn Long